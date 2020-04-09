Страны ОПЕК+ могут серьезно сократить мировую добычу нефти

Страны ОПЕК+ договорились о существенном сокращении добычи нефти до 20 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

В сообщении говорится, что Россия и Саудовская Аравия смогли прийти к соглашению о квотах добычи, что было основным препятствием для достижения консенсуса. Ранее сообщалось, что Россия готова участвовать в сокращении в рамках своей доли от общей добычи, а Саудовская Аравия может снизить производство на 4 млн баррелей в сутки от уровня апреля 2020 года.

В переговорах, проходящих в онлайн-режиме, помимо членов ОПЕК+ приняли участие Канада, Норвегия, Аргентина и ряд других нефтедобывающих стран. Глава российского минэнерго Александр Новак в своем обращении, записанном еще до начала обсуждения, отметил, что считает оправданным увеличение количества стран, участвующих в переговорах, поскольку только совместными усилиями можно ликвидировать перепроизводство нефти на мировом рынке. Министр подчеркнул, что оценивает снижение спроса на нефть на 10-15 млн баррелей в сутки.

Генеральный секретарь стран ОПЕК Мохаммед Баркиндо оценил снижение спроса на нефть во втором квартале 2020 года в 12 млн баррелей в сутки, а избыток предложения - в 14,7 млн баррелей в сутки. Он призвал участников ОПЕК+ принять срочные меры по стабилизации рынка нефти, "даже если они не будут легкими".

Еще неделю назад, считалось, что на встрече пойдет речь о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Но из-за усиления карантинных мер в Европе, Азии и США, а также роста предложения нефти в странах Персидского залива, профицит "черного золота" на рынке значительно вырос.

США в соглашении официально не участвует, но глава минэнерго страны Дэн Бруйетт незадолго до начала переговоров ОПЕК+ отметил, что добыча нефти в США уже снизилась на 2 миллиона баррелей в день из-за сокращения спроса и падения цен на нефть.

В свою очередь, Райан Ситтон, комиссар железнодорожной комиссии Техаса - регулятора нефтяной отрасли штата, - заявил, что по этим же причинам в течение трех ближайших месяцев в США производство нефти снизится на 4 млн баррелей в сутки.

Сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки может не хватить для стабилизации мирового нефтяного рынка

Избыток нефти на рынке оценивается сейчас в 15-20 млн баррелей в сутки. При этом из-за продолжения пандемии коронавируса в мире сохраняется неопределенность, будет ли он дальше расти или пойдет на спад.

На момент подписания номера в печать переговоры стран ОПЕК+ еще продолжались.