Закон Свердловской области от 9 апреля 2020 года № 37-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области"

Принят Законодательным Собранием Свердловской области 9 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 15 июня, № 170 - 171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от .18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от И февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ, от И февраля 2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 33-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 14-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 78-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 89-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 92-ОЗ, от 3 ноября 2017 года № 107-ОЗ, от 27 июня 2018 года № 68-ОЗ, от 19 июля 2018 года № 78-ОЗ, от 19 июля 2018 года № 79-ОЗ, от 14 ноября 2018 года № 134-ОЗ, от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ, от 26 марта 2019 года № 24-ОЗ и от 12 декабря 2019 года № 127-ОЗ, следующие изменения:

1) главу 8 дополнить статьей 38 следующего содержания:

"Статья 38. Неисполнение требований правового акта Губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции

Неисполнение требований правового акта Губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.";

2) в подпункте 15 пункта 1 статьи 42 слова "статьями 4, 32, 36, 40-2, 41" заменить словами "статьями 4, 32, 36, 38, 40-2, 41".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







