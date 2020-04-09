Тарасенко восстановился после тяжелой травмы

Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко рассказал, что готов вернуться на лед после травмы.

Как сообщил сам хоккеист в ходе командной видеоконференции, он сможет сыграть в случае возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Тарасенко получил травму практически в самом начале нынешнего чемпионата НХЛ, повредив плечо в матче против "Лос-Анджелеса", который состоялся 25 октября прошлого года. Долгое время в клубе не могли назвать точную дату возвращения в строй одного из лидеров команды, однако пауза в сезоне помогла Тарасенко залечить травму.

"Период восстановления был тяжелым, - сказал Тарасенко. - Я пропустил много времени, но видел, что дела у команды иду хорошо, и она показывает классный хоккей. Сейчас жду момента, когда смогу нормально потренироваться и вернуться в игру. Хочется снова играть в хоккей, поэтому с нетерпением жду возобновления регулярного чемпионата".

Всего в нынешнем сезоне на счету Тарасенко 3 гола и семь передач в десяти проведенных матчах. В прошлом сезоне он в составе "Блюз" завоевал Кубок Стэнли.