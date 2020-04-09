Турция ограничила экспорт лимонов на мировой рынок

Турция существенно ограничила экспорт лимонов из-за растущего внутреннего спроса на фоне борьбы с коронавирусом. Ограничены также поставки медицинского оборудования, сообщает портал газеты hurriyetdailynews.com.

По данным официальных властей, ограничение будет действовать до конца августа. При этом отмечается, что лимоны используются для производства одеколона на спиртовой основе, который служит дезинфицирующим средством. Население также использует фрукты, богатые витамином C, для укрепления иммунитета.

Из-за высокого спроса цены на лимоны на побережье Амальфи в южной части итальянского региона Кампания удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,5 евро за килограмм. Италия является вторым по величине европейским производителем лимона после Испании и обрабатывает площадь более 25 тысяч гектаров. Порядка 87 процентов продукции производится на Сицилии, лимоны также выращиваются в Базиликате.

Между тем доказательств эффективности лимона в борьбе с коронавирусом не получено. Некоторые дезинфицирующие средства содержат лимонную кислоту. В экспериментах с норовирусами установлено, что кислота воздействует на вирус и вызывает изменение его структуры. Однако все еще неясно, способен ли лимонный сок поражать коронавирус. В этой связи медики предлагают населению использовать для очистки помещения мыло и дезинфицирующими средства.