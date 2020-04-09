Турция ограничила экспорт лимонов на мировой рынок

Новости

Суд на месяц перенес рассмотрение дела историка Соколова из-за COVID-19 14:07
В центре Москвы прогремел взрыв 14:04
Балтийский флот подготовился к борьбе с вирусами 14:00
Звезды шоубизнеса поддержали петербургских врачей флешмобом #ВыГерои 13:59
Лукашенко рассказали о вкладе МЧС в борьбу с пожарами и коронавирусом 13:58
В Москве после зимней спячки начали выползать змеи 13:55
Минздрав перечислил основные симптомы COVID-19 13:53
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев 13:50
В Кремле напомнили о праве самозанятых на пособие по безработице 13:48
Галкин запустил в Instagram "сериал" про советских сатириков 13:47
Мигранты в Германии начали шить маски для дома престарелых 13:47
В Кремле напомнили позицию Москвы в преддверии саммита ОПЕК-плюс 13:45
Эрмитаж показал, как живут в самоизоляции музейные коты 13:44
Число жертв коронавируса в Испании превысило 15 тысяч человек 13:38
Звезда "Деффчонок" весело сообщила, что заражена коронавирусом 13:35
Из-за "черных лесорубов" иркутский поселок остался без электричества 13:27
Мишустин: Инвалидность в России будут оформлять заочно до 1 октября 13:26
Малышева рассказала, как дома проверить легкие на устойчивость к коронавирусу 13:19
В Омске выздоровела заболевшая коронавирусом семья 13:18
Замначальника управления МВД Орехово-Зуево задержан за взятку 13:15
Песков пояснил ситуацию со статусом Александровского подворья 13:12
Спрос на доставку почтовых отправлений на дом вырос в 25 раз 13:12
Как выглядел "Москвич-2141" для Франции 13:07
Белорусские лифты доставлены в Норильск по Северному морскому пути 13:04
В Иркутской области выданы все сертификаты на жилье пострадавшим от паводка 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 12:33
Рубрика: В мире

Турция ограничила экспорт лимонов на мировой рынок

Текст: Александр Саможнев

Турция существенно ограничила экспорт лимонов из-за растущего внутреннего спроса на фоне борьбы с коронавирусом. Ограничены также поставки медицинского оборудования, сообщает портал газеты hurriyetdailynews.com.

По данным официальных властей, ограничение будет действовать до конца августа. При этом отмечается, что лимоны используются для производства одеколона на спиртовой основе, который служит дезинфицирующим средством. Население также использует фрукты, богатые витамином C, для укрепления иммунитета.

Фото: iStock
Эксперты: Россия не пострадает из-за ограничений на вывоз лимонов из Турции

Из-за высокого спроса цены на лимоны на побережье Амальфи в южной части итальянского региона Кампания удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,5 евро за килограмм. Италия является вторым по величине европейским производителем лимона после Испании и обрабатывает площадь более 25 тысяч гектаров. Порядка 87 процентов продукции производится на Сицилии, лимоны также выращиваются в Базиликате.

Между тем доказательств эффективности лимона в борьбе с коронавирусом не получено. Некоторые дезинфицирующие средства содержат лимонную кислоту. В экспериментах с норовирусами установлено, что кислота воздействует на вирус и вызывает изменение его структуры. Однако все еще неясно, способен ли лимонный сок поражать коронавирус. В этой связи медики предлагают населению использовать для очистки помещения мыло и дезинфицирующими средства.

В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В центре Москвы прогремел взрыв
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Минздрав перечислил основные симптомы COVID-19
Россия готова обсуждать сокращение добычи нефти
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах