У восьми московских священнослужителей выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов. Еще у трех проявляются симптомы опасного заболевания, но диагноз пока не подтвержден. Об этом сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как уточнили в рабочей группе, вирус подтвержден у священников храмов иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и Вознесения Господня на Гороховом Поле, а также преподобного Симеона Столпника за Яузой, Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском и святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке.

"Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться", - говорится в сообщении.