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09.04.2020 19:13
Рубрика: Общество

У восьми московских священнослужителей выявлен коронавирус

Текст: Ангелина Зеленькова

Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов. Еще у трех проявляются симптомы опасного заболевания, но диагноз пока не подтвержден. Об этом сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Как уточнили в рабочей группе, вирус подтвержден у священников храмов иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и Вознесения Господня на Гороховом Поле, а также преподобного Симеона Столпника за Яузой, Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском и святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке.

"Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться", - говорится в сообщении.

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