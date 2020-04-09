Ученые с помощью 3D-модели показали, как распространяется коронавирус в помещении

Финские ученые создали 3D-модель распространения в замкнутом помещении воздушно-капельных частиц, выделяемых в результате кашля или чихания. Такие частицы, отмечается в пояснении к модели, могут нести различные патогены, включая коронавирус.

Ученые смоделировали ситуацию, когда человек кашляет в магазине между стеллажей. Согласно расчетам, облако мелких частиц распространяется по помещению и может оставаться в воздухе на протяжении 6 минут. Частицы, выделяемые при сухом кашле, одном из главных симптомов заболевания коронавирусом, очень малы, менее 15 микрометров, из-за чего способны долго удерживаться в воздухе, попадая в дыхательные пути окружающих людей.

В связи с этим ученые рекомендуют избегать мест скопления людей, таких как магазины, общественные заведения, общественный транспорт.

3D-модель создана совместными усилиями ученых из Университета Аальто в Хельсинки, Финского метеорологического института, Центра технических исследований VTT Хельсинки и Хельсинкского университета. Распространение частиц в воздухе было обсчитано и смоделировано на суперкомпьютере CSC - Finnish It Center for science.