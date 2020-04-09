Ученые создали фермент, способный за часы расщеплять пластик

Ученые создали бактериальный фермент, который может расщеплять пластиковые бутылки для переработки менее, чем за сутки, сообщает The Guardian. Этот фермент был впервые обнаружен в куче компостированных листьев еще в 2012 году. О нем временно забыли, но в 2019 году Ален Марти из университета Тулузы во Франции решил вернуться к исследованию. В ходе опытов выяснилось, что новый фермент может разрушить 90% полимеров всего за десять часов.

Он расщепляет пластиковые бутылки на отдельные химические композиты, которые впоследствии могут быть использованы для производства новой тары. Новый фермент чрезвычайно рентабельный в производстве, утверждают ученые.

Исследователи отмечают, что обычный переработанный пластик, который проходит термомеханический процесс, как правило, недостаточно высокого качества и в основном используется для производства дешевой одежды.

В настоящее время только около 30% пластика, который идет на производство бутылок с газировкой, превращается в новый пластик. При этом получаемый на выходе материал, как правило, обладает более низкой прочностью, чем выпущенные с нуля пластиковые емкости.