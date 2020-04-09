Ученый раскритиковал несостоятельную реакцию Евросоюза на COVID-2019

В Евросоюзе разгорается громкий скандал в связи с увольнением руководителя Европейского исследовательского совета (European Research Council) Мауро Феррари - итало-американского ученого и специалиста по биоинженерии и наномедицине. Чиновник подал в отставку на этой неделе и громко "хлопнул дверью", жестко раскритиковав Евросоюз за несостоятельную реакцию на пандемию коронавируса.

В опубликованном газетой Financial Times обращении специалиста указывается, что он "потерял веру в систему" и "чрезвычайно разочарован ответом ЕС на вспышку COVID-19".

Как сообщили СМИ, проработавший на своей должности всего лишь три месяца Феррари настаивал на запуске специальной программы по борьбе с эпидемией нового коронавируса, в которую были бы вовлечены лучшие ученые со всего мира. Однако такая идея не получила одобрение Брюсселя и не была поддержана финансово.

Уволившийся в результате этого чиновник назвал причиной провала инициативы Европейского исследовательского совета - структуры ЕС для стимулирования ученых к новым исследованием с ежегодным бюджетом в 2 миллиарда евро - "полное отсутствие координации в области политики здравоохранения между странами-членами ЕС, оппозицию предложениям о финансовой поддержке и одностороннее закрытие границ".

Со своей стороны, в ЕС обвинили Феррари в недостаточной вовлеченности в работу руководимой им структуры, использовании служебного положения для продвижения собственных идей без консультаций с другими и отсутствии на рабочем месте.

Вне зависимости от того, кто прав, а кто виноват, бюрократические разборки между различными структурами в Евросоюзе в любом случае негативно влияют на усилия "единой Европы" по эффективной и скоординированной борьбе с пандемией COVID-2019, отмечают комментаторы. "Уход Феррари…оставляет дыру в руководстве во время кризиса, в то время как институты ЕС пытаются продолжать удаленно работать из-за эпидемии коронавируса", пишет издание Politico.eu.