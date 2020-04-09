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09.04.2020 11:29
Рубрика: Спорт

УЕФА может сократить количество городов, которые примут Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Союз европейских футбольных ассоциаций может сократить число городов, которые станут хозяевами финального турнира чемпионата Европы по футболу, перенесенного на лето 2021 года.
Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

По данным издания Daily Mail, пандемия коронавируса может внести коррективы в проведение этого турнира. Существует вероятность того, что экономические последствия COVID-19 станут слишком серьезными для городов, представляющих Испанию и Италию, где коронавирус уже унес более 30 000 жизней.

Фото: REUTERS/INQUAM PHOTOS
УЕФА ошибочно заявил о сохранении названия Евро-2020

По данным издания, Рим и Бильбао не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь. В обоих городах должны пройти по три матча группового раунда и по одному - серии плей-офф.

Впрочем, УЕФА пока не подтвердил эту информацию. Пресс-служба организации ответила изданию, что пока никаких изменений в числе городов, которые примут турнир, нет.

Евро-2020 должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020

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