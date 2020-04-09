УЕФА может сократить количество городов, которые примут Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций может сократить число городов, которые станут хозяевами финального турнира чемпионата Европы по футболу, перенесенного на лето 2021 года.

По данным издания Daily Mail, пандемия коронавируса может внести коррективы в проведение этого турнира. Существует вероятность того, что экономические последствия COVID-19 станут слишком серьезными для городов, представляющих Испанию и Италию, где коронавирус уже унес более 30 000 жизней.

По данным издания, Рим и Бильбао не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь. В обоих городах должны пройти по три матча группового раунда и по одному - серии плей-офф.

Впрочем, УЕФА пока не подтвердил эту информацию. Пресс-служба организации ответила изданию, что пока никаких изменений в числе городов, которые примут турнир, нет.

Евро-2020 должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.