УЕФА может сократить количество городов, которые примут Евро-2020

По данным издания Daily Mail, пандемия коронавируса может внести коррективы в проведение этого турнира. Существует вероятность того, что экономические последствия COVID-19 станут слишком серьезными для городов, представляющих Испанию и Италию, где коронавирус уже унес более 30 000 жизней.
По данным издания, Рим и Бильбао не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь. В обоих городах должны пройти по три матча группового раунда и по одному - серии плей-офф.
Впрочем, УЕФА пока не подтвердил эту информацию. Пресс-служба организации ответила изданию, что пока никаких изменений в числе городов, которые примут турнир, нет.
Евро-2020 должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.