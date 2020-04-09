Уникальная выставка по миру Гарри Поттера теперь доступна онлайн

В октябре 2017 года в Британской библиотеке открылась выставка под названием "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченная к двадцатилетию выхода первой книге о "мальчике, который выжил". Выставка продлилась до конца февраля 2018 года, а с ее основными экспонатами можно было ознакомиться в формате виртуального шоу посетителям двадцати библиотек на территории Соединенного Королевства.

Теперь же, (помимо недавно запущенного Джоан Роулинг сайта по книгам Гарри Поттера) возможность увидеть предметы материального мира, на которые имеются отсылки в творчестве писательницы, появится у каждого желающего, так как портал Google Arts and Culture в сотрудничестве с Британской библиотекой запустил бесплатный проект с открытым доступом.

В качестве эпиграфа выбрана реплика Рона из второй книги "Гарри Поттер и тайная комната": "Гермиона всегда ходит в библиотеку. У нее правило: не знаешь, что делать, - иди в библиотеку".

Интересующиеся смогут проследовать по залам выставки за куратором, который расскажет о принципах, которые легли в основу создания выставки, отдельный раздел посвящен истории создания серии книг и зарождению идеи у автора, желающие также смогут поучаствовать в викторине, ознакомиться с поистине впечатляющими набросками и карандашными рисунками иллюстратора Джима Кея.

Для любителей артефактов там тоже будет раздолье - на сайте представлены фотографии отдельных страниц средневековых рукописей по алхимии, справочников по хиромантии и даже руководству по гаданию на чайных листьях.

Кроме того, можно будет в подробностях рассмотреть гигантский алхимический свиток Джорджа Рипли, увидеть деформированный котел для варки зелий, использовавшийся еще в начале прошлого века, шар для предсказаний и метлу.

Кроме того, юным читателям будет интересно узнать, что некоторые из вымышленных дисциплин, которые преподавались в Хогвартсе, являлись вполне реально существующими областями знаний в средние века, а некоторые, например, траволечение, активно применяются и в наши дни.

Итак, зельеварение, чародейство, алхимия в разных видах, астрология, гадание, защита от темных сил и уход за волшебными животными представлены через призму любопытнейших артефактов. То же самое касается изображений сверхъестественных существ - ими буквально кишат различные трактаты и иллюминированные рукописи.

Любопытны также и наброски, которыми поделилась сама писательница - среди них можно увидеть синопсис первой книги, напечатанный Дж.К. Роулинг на печатной машинке, черновики с исправлениями, а также карты Хогвартса и его окрестностей с разной степенью детализации.