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Уникальная выставка по миру Гарри Поттера теперь доступна онлайн

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    09.04.2020, 13:03
Текст:   Юлия Авакова

В октябре 2017 года в Британской библиотеке открылась выставка под названием "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченная к двадцатилетию выхода первой книге о "мальчике, который выжил". Выставка продлилась до конца февраля 2018 года, а с ее основными экспонатами можно было ознакомиться в формате виртуального шоу посетителям двадцати библиотек на территории Соединенного Королевства.

Фото: kinopoisk.ru
Джоан Роулинг с благодарностью вспомнила Алана Рикмана

Теперь же, (помимо недавно запущенного Джоан Роулинг сайта по книгам Гарри Поттера) возможность увидеть предметы материального мира, на которые имеются отсылки в творчестве писательницы, появится у каждого желающего, так как портал Google Arts and Culture в сотрудничестве с Британской библиотекой запустил бесплатный проект с открытым доступом.

В качестве эпиграфа выбрана реплика Рона из второй книги "Гарри Поттер и тайная комната": "Гермиона всегда ходит в библиотеку. У нее правило: не знаешь, что делать, - иди в библиотеку".

Интересующиеся смогут проследовать по залам выставки за куратором, который расскажет о принципах, которые легли в основу создания выставки, отдельный раздел посвящен истории создания серии книг и зарождению идеи у автора, желающие также смогут поучаствовать в викторине, ознакомиться с поистине впечатляющими набросками и карандашными рисунками иллюстратора Джима Кея.

Для любителей артефактов там тоже будет раздолье - на сайте представлены фотографии отдельных страниц средневековых рукописей по алхимии, справочников по хиромантии и даже руководству по гаданию на чайных листьях.

Кроме того, можно будет в подробностях рассмотреть гигантский алхимический свиток Джорджа Рипли, увидеть деформированный котел для варки зелий, использовавшийся еще в начале прошлого века, шар для предсказаний и метлу.

Фото: ТАСС
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Кроме того, юным читателям будет интересно узнать, что некоторые из вымышленных дисциплин, которые преподавались в Хогвартсе, являлись вполне реально существующими областями знаний в средние века, а некоторые, например, траволечение, активно применяются и в наши дни.

Итак, зельеварение, чародейство, алхимия в разных видах, астрология, гадание, защита от темных сил и уход за волшебными животными представлены через призму любопытнейших артефактов. То же самое касается изображений сверхъестественных существ - ими буквально кишат различные трактаты и иллюминированные рукописи.

Любопытны также и наброски, которыми поделилась сама писательница - среди них можно увидеть синопсис первой книги, напечатанный Дж.К. Роулинг на печатной машинке, черновики с исправлениями, а также карты Хогвартса и его окрестностей с разной степенью детализации.

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