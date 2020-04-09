Утвержден новый перечень медуслуг, за которые можно получить налоговый вычет

Правительство обновило перечни платных медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, за которые можно получить социальный налоговый вычет.

Для его расчета будет учитываться плата за услуги первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара; специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной, в стационарных условиях; за услуги скорой помощи, в том числе специализированной, вне медорганизаций, в амбулаторных условиях и стационаре. К вычету принимаются услуги по медицинской эвакуации и оказанные на санаторно-курортном лечении, а также отдельные виды паллиативной медицинской помощи, включая их оказание на дому.

В перечень дорогостоящих видов лечения правительство включило ортопедическое лечение при врожденном и приобретенном дефекте зубов, высокотехнологичную медицинскую помощь по соответствующему перечню, лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона и паллиативную медицинскую помощь на дому с использованием медизделий для поддержания функций органов и систем организма человека.