В Беларуси готовятся поправки в закон о здравоохранении

Доступность и качество медицинской помощи составляют содержание поправок в закон о национальном здравоохранении, которые 9 апреля одобрены в первом чтении нижней палатой белорусского парламента.

Мотивируя необходимость данного законопроекта, министр здравоохранения Владимир Караник пояснил, что в нем предусмотрено создание единой системы по управлению качеством медицинской помощи. А для этого предусмотрены новые виды экспертиз, в том числе, качества медицинской помощи и фармакоэкономическая.

Кроме того, впредь будет закреплено право граждан при лечении в дневном стационаре получать за счет бюджета лекарства и биомедицинские продукты. Другими словами, констатируют обозреватели, в стране создаются условия, аналогичные пребыванию в условиях стационара. Поправки определяют и порядок аккредитации государственных центров здравоохранения.

Скажем, "если на данном уровне безопасно оказывать специализированную помощь невозможно, учреждение не будет аккредитовано. Соответственно, это приведет к тому, что ее будут оказывать населению консолидировано в тех центрах, где имеются кадры и все необходимое оборудование, которые позволяют ее осуществлять на современном безопасном уровне", - пояснял ранее министр, слова которого цитирует БЕЛТА.

Например, неврологическая помощь должна оказываться там, где есть возможность нейровизуализации, КТ и МРТ, уточнил Караник. Их отсутствие не позволяет применять современные методики лечения. Такую помощь впредь сконцентрируют в часовой доступности в тех учреждениях, которые по оснащению соответствуют необходимому уровню.

В Беларуси, отмечает агентство, будет два вида аккредитации: базовая для государственных медучреждений и добровольная. Последнюю смогут проходить и частные клинические центры, но если они ее не пройдут на оказание определенных видов услуг, то будут лишены бюджетного финансирования.

Планируется, сообщил министр, что система аккредитации начнет формироваться уже в этом году, а в полном объеме она должна заработать с 1 января 2023 года.