В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии

В болгарском Добриче вандалы осквернили памятник бойцам Красной армии. Как сообщает портал "ДобричОнлайн", на монументе, находящемся в городском парке, синим спреем нанесли надпись "смерть оккупанту". Очевидно, правонарушители забыли о решающей роли СССР в победе над нацистской Германией и освобождении Болгарии в ходе Второй Мировой войны.

В администрации Добрича заявили, что вандалы уже разыскиваются. Заведено досудебное разбирательство.

Памятник представляет собой семиметровую фигуру советского солдата, расположенного перед 14-метровым пилоном. Архитектурная конструкция была возведена в конце 50-х годов. Под ее основанием погребены останки красноармейцев.