В Чикаго запретили продажу алкоголя после девяти вечера

Мэр американского города Чикаго Лори Лайтфут запретила продажи алкоголя в городе после 21:00 по местному времени. Как сообщает газета Chicago Tribune, на такой шаг власти пошли, чтобы остановить стремительно распространяющуюся пандемию коронавируса.

"Хотя большинство жителей и предприятий ведут себя ответственно, реальность такова, что слишком много людей собираются в магазинах, которые продают алкоголь, особенно в вечерние часы, - заявила Лайтфут. - Мы не будем возиться с этим. Мы без колебаний примем дальнейшие меры, если будет необходимо. Особенно это касается бизнеса".

Согласно распоряжению градоначальницы, отныне полиция имеет право штрафовать или арестовывать людей, которые не соблюдают новые правила. Кроме того, у магазинов, которые игнорируют распоряжение мэра, правоохранители могут отозвать лицензию или также оштрафовать их на сумму от 500 долларов.

Распоряжение Лайтфут стало дополнением к недавно установленному во всем штате Иллинойс карантину, запрещающему посещение людных мест и выход из дома без необходимости. На сегодняшний момент за нарушение новых правил на 120 000 долларов было оштрафовано уже восемь предприятий.