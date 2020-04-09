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Рубрика: В мире

В Чикаго запретили вечернюю торговлю алкоголем из-за коронавируса

Фото: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI Фото: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI
Фото: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI

Власти Чикаго (штат Иллинойс) с девятого апреля вводят запрет на продажу алкогольных напитков после 21:00. Данное решение принято с целью пресечения концентрации граждан в ликеро-водочных магазинах в вечернее время на фоне пандемии коронавируса.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Об этом в среду на пресс-конференции объявила мэр города Лори Лайтфут. По ее словам, запрет вводится на время действия указа губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Притцкера о режиме самоизоляции, пишет ТАСС. Нарушителей ждут аресты, штрафы и лишение лицензий на торговлю спиртным.

Врио начальника полиции Чикаго Чарльз Бек сообщил, что его подчиненные за минувшие недели заставили разойтись более двух тысяч групп, насчитывавших свыше 10 человек. Антирекорд был установлен минувшей ночью - более 300 точек концентраций людей на улицах.

Власти Чикаго также отметили, что пандемия коронавируса не избавила город от разгула насилия с применением огнестрельного оружия. Только в ночь на среду на улицах были убиты семь человек, еще 14 получили ранения.

По последним данным, в США зафиксировано уже более 423,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались - 14,4 тысячи человек.

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