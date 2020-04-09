У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Epic Games Store бесплатно и навсегда раздают игру о Шерлоке Холмсе

Текст:   Богдан Бобров
09.04.2020,  
18:02
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователи могут навсегда и на безвозмездной основе добавить к себе в коллекцию квест Sherlock Holmes: Crimes & Punishments.

Известный сыщик и его помощник не нуждаются в дополнительном представлении. Интерактивный детектив предлагает шесть запутанных и разнообразных дел - убийства, похищения людей и на первый взгляд нераскрываемые кражи, которые можно расследовать в любом порядке, используя знаменитые методы Шерлока Холмса.

Игровой сервис Google Stadia стал бесплатным. Новичкам доступны девять игр
Ubisoft сделала бесплатным гоночный симулятор The Crew 2

Игра переведена на русский язык, на конкурирующей площадке Steam цена составляет 999 рублей.

Акция по бесплатной раздаче продлится в течение недели.

игры
Фото: samsung.com
Samsung выпустит конкурента iPad Pro 16:17
Видео: бойцы Mortal Kombat против коронавируса - кто победит? 07.04.2020