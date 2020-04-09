В FIS допустили отмену Кубка мира по лыжным гонкам в следующем сезоне

Кубок мира по лыжным гонкам сезона 2020/21 может быть полностью отменен.

С таким заявлением выступил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньере. По его словам, которые приводит норвежское издание VG, такое развитие событий возможно в случае, если участники соревнований не смогут свободно перемещаться по странам из-за пандемии коронавируса.

Также проведение гонок невозможно, если будут действовать ограничения на проведение массовых мероприятий до 100 человек. Помимо этого серьезные проблемы грозят и во взаимоотношениях со спонсорами.

"У нас есть правила, которым мы должны следовать. И отмена гонок в последний момент, как это было в Осло, приносит серьезные финансовые потери, - сказал он. - Тем более, что для нас крайне важны телетрансляции соревнований. На данный момент я даже не знаю - останутся с нами спонсоры или нет. И эта ситуация отразится на всех без исключения командах. Ведь могут быть отменены предсезонные сборы".

В минувшем сезоне победителем Кубка мира у мужчин стал российский лыжник Александр Большунов.