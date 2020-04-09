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Рубрика: В мире

В Индии число заболевших коронавирусом приблизилось к шести тысячам

Фото: REUTERS / Amit Dave Фото: REUTERS / Amit Dave
Фото: REUTERS / Amit Dave

Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 540 человек и достигло 5 734. Минздрав страны публикует новые данные по заболеваемости в стране.

Фото: iStock
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"В стране свыше пяти тысяч пациентов с коронавирусом находятся на лечении, 473 человека выздоровели, 166 индийцев умерли", - статистику приводит ТАСС.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Индийцам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Все крупные города - Нью-Дели, Мумбаи, Колката, Ченнаи и Бангалор - закрыты.

Пандемией коронавируса охвачены большинство стран мира. По данным ВОЗ, порог заболеваемости уже перешагнул отметку в полторы тысячи человек.

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