В Индии число заболевших коронавирусом приблизилось к шести тысячам

Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 540 человек и достигло 5 734. Минздрав страны публикует новые данные по заболеваемости в стране.

"В стране свыше пяти тысяч пациентов с коронавирусом находятся на лечении, 473 человека выздоровели, 166 индийцев умерли", - статистику приводит ТАСС.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля включительно. Индийцам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Все крупные города - Нью-Дели, Мумбаи, Колката, Ченнаи и Бангалор - закрыты.

Пандемией коронавируса охвачены большинство стран мира. По данным ВОЗ, порог заболеваемости уже перешагнул отметку в полторы тысячи человек.