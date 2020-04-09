В Испании запустили инициативу "Письма против одиночества"

Карантин, введенный в Испании в рамках борьбы с распространением коронавируса, лишил многих пожилых людей, проживающих в домах престарелых, возможности общаться со друзьями, родственниками. На молодежи, активно пользующейся современными технологиями, ограничения почти не сказались, а вот одиноким старикам приходится туго. Чтобы помочь им, в стране запустили инициативу "Письма против одиночества", помогающую скучающим людям познакомиться с собратьями по несчастью, рассказывает El Mundo.

Пожилые люди по старинке пишут письма от руки, волонтеры их сканируют и переправляют по электронной почте в другой дом престарелых. Там добровольцы распечатывают их и раздают получателям. Так иногда завязывается оживленная переписка между абсолютно незнакомыми ранее между собой людьми.

"Хотя это может показаться парадоксальным, карантин может быть хорошей возможностью пообщаться с людьми, которых мы не знаем", - говорит одна из волонтеров Марта Хил. По ее словам, пожилым людям в такое непростое время нужно уделять больше внимания.

В настоящее время в домах престарелых в Испании проживают сотни тысяч человек. Они являются основной группой риска для коронавируса, а потому меры изоляции, применяемые к ним, строже. Но лишать их контактов другими людьми бесчеловечно. Им необходимо знать, что есть кто-то, кто интересуется их делами, даже если находится на расстоянии, готов выслушать или поделиться собственными новостями.

Волонтеры не только помогают разным людям быть на связи, но и сами часто становятся участниками переписки. В идеале эти отношения должны продолжиться и по окончании карантина. "Мы хотим, чтобы люди заводили новых друзей", - говорит Хил.