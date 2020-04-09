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Рубрика: В мире

В Италии продлят карантин еще на две недели

Текст: Нива Миракян ( Рим)
Рим. Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI Рим. Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Рим. Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

После пасхальных каникул чуда не произойдет - итальянцам придется сидеть дома еще как минимум две недели.

Фото: Paolo MIRANDA / AF
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На такие выводы подтолкнули итальянскую прессу результаты видео-конференции, которую провел сегодня премьер Италии Джузеппе Конте с представителями общественных организаций. В рамках их виртуальной встречи обсуждался переход к называемой "второй фазе", предусматривающей постепенное возвращение Италии к нормальной жизни.

По мнению Конте, в стране еще не наступил момент для перехода к этому этапу. Из чего итальянские СМИ делают вывод, что тотальный карантин, на котором сидят итальянцы с 10 марта, будет пройден на две недели или до 2 мая. Тем не менее, подтвердить или опровергнуть эту информацию должен будет в ближайшие часы сам премьер.

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