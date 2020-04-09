В Южной Корее вылечились более двух третей заболевших COVID-19

На фоне многих других стран Южная Корея сейчас выглядит островком относительного благополучия в плане развития ситуации с COVID-19. Выздоровели более двух третей заразившихся коронавирусом, а количество новых заболевших составляет менее полусотни уже третий день подряд. Смертность хотя и растет, но очень медленными темпами. Однако правительство Кореи призывает граждан не расслабляться и продолжить соблюдение мер, направленных на искоренение COVID-19.

Как сообщил сегодня утром в ходе традиционного брифинга представитель министерства здравоохранения Республики Корея (РК), по состоянию на полночь 9 апреля за сутки в стране было выявлено всего лишь 39 новых случаев заболевания COVID-19, доведя общее число заражений до 10 423 человек. Таким образом вот уже третий день подряд в РК число новых заболевших держится на уровне менее полусотни, при этом численность выздоравливающих стабильно опережает количество новых заболевающих.

За те же сутки выздоровели 197 человек. Всего же число тех, кто победил COVID-19 в Южной Корее, возросло до 6973 человек. Таким образом доля выздоровевших составила 66,9 процента. То есть двое из трех заразившихся смогли победить вирус.

Летальность в целом растет, но продолжает оставаться на низком уровне. За сутки скончались еще четыре человека, доведя общее число смертей до 204. Доля летальных исходов растёт, но медленными темпами, составляя сейчас 1,96 процента. В зоне основного риска находятся люди старше 80 лет, ослабленные другими заболеваниями. Среди них летальность превысила 21 процент.

Эксперты констатируют продолжение положительной динамики развития ситуации. Так, из 39 новых заболевших за сутки десять пришлось на тех, кто въехал в Корею из других стран и был выявлен на пунктах пограничного контроля. Кроме того, еще 16 человек - это те, кто был так или иначе связан с приезжими. Получается, что за сутки в стране было зафиксировано "исключительно своих" случаев заражения лишь 13. Примечательно, что в Тэгу, который был в Южной Корее главным очагом распространения инфекции, лишь четверо новых зараженных за прошедшие сутки.

Несмотря на все эти в целом благоприятные новости власти призывают корейцев не расслабляться и продолжить соблюдение мер по предотвращению новых вспышек инфекции. Судя по географии новых случаев, основная их доля в последние дни приходится на Сеул и прилегающие регионы. Медики опасаются, что из-за высокой плотности и большой численности населения здесь очень быстро может появиться новый мощный очаг.

Вчера мэр Сеула дал указание прекратить работы всех увеселительных заведений типа баров, дискотек, караоке и ночных клубов. Ранее местные власти "рекомендовали" сделать перерыв, но теперь это приказ. Он был спровоцирован тем, что ряд заведений не последовали рекомендациям и недавно в них были зафиксированы случаи заражения.

Недавно также был продлен еще на две недели срок кампании "социального дистанцирования". Корейцев призывают вплоть до 19 апреля воздержаться от собраний, встреч и прочих коллективных мероприятий. Однако рестораны, кафе, концертные залы и кинотеатры продолжают свою работу.

Несколько дней назад вступили в силу новые поправки к закону для нарушителей правил карантина. Если ранее за выход из дома без разрешения в течение карантина предусматривался лишь штраф размером до трех миллионов вон (ок. 2400 долл.), то теперь размер штрафа увеличен до десяти миллионов, а также предусмотрена возможность наказания в виде тюремного заключения сроком до одного года. Полиция и власти, столкнувшись с несколькими случаями откровенно пренебрежительного отношения к режиму самоизоляции и карантина, заявили, что они теперь для всех нарушителей будут требовать сразу тюремного заключения. Изучается также возможность обязательного ношения всеми, кто находится на режиме карантина, специальных электронных браслетов, которые будут постоянно сообщать о состоянии владельца и его местоположении. Однако эта идея столкнулась с сильным противодействием со стороны правозащитников.