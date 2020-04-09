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09.04.2020 18:20
Рубрика: Экономика

Короткие сообщения не переживут 5G

В Китае представили альтернативу SMS
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
Три крупнейших сотовых оператора Китая представили новый сервис - 5G Messages. По мнению его авторов, он сможет стать заменой SMS не только в Поднебесной, но и по всему миру. "Российская газета" разобралась, так ли это.
Через 5G Messages можно будет обмениваться не только текстом, но и картинками и видео - так же, как и в популярных мессенджерах. Фото: doucefleur / istock Через 5G Messages можно будет обмениваться не только текстом, но и картинками и видео - так же, как и в популярных мессенджерах. Фото: doucefleur / istock
Через 5G Messages можно будет обмениваться не только текстом, но и картинками и видео - так же, как и в популярных мессенджерах. Фото: doucefleur / istock

5G Messages работает на сетях пятого поколения. В отличие от SMS там не будет ограничения по символам. Пользователи смогут обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и картинками, и видео - ровно так же работают мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram. Предполагается, что новый сервис будет работать не только в смартфонах, но и на компьютере. Новой технологией уже заинтересовались Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE, Lenovo и Meizu. В Huawei готовы запустить тестирование нового сервиса 10 апреля. Планируется, что в коммерческую стадию проект перейдет в июне.

Фото: Istock
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Как отмечает телеком-эксперт Алексей Бойко, 5G Messages не сможет в ближайшее время стать заменой SMS сразу по нескольким причинам. Во-первых, сети 5G в абсолютном большинстве стран еще не обеспечивают значительного охвата населения, и есть страны, как Россия, где сети 5G и вовсе не развернуты в режиме коммерческой доступности. Во-вторых, SMS - услуга стандартизованная: в какой бы стране ни был приобретен телефон любой модели, смартфон это или простая кнопочная "звонилка", он будет поддерживать SMS. Это касается и работы службы SMS в роуминге - если в стране, куда вы приехали, есть сети GSM, то практически наверняка вы сможете принимать и отправлять SMS, как в режиме автоматического роуминга, так и с установленной в аппарат местной SIM-картой. А в-третьих, SMS давно "вросла" в законодательства многих стран: например, считается законным использование таких сообщений в системах электронного удостоверения, авторизации и т.п. "В отношении любых вариантов "замены SMS" такого нет и еще долго не будет", - заключает эксперт.

В мире уже начались отключения сетей GSM. SMS с его ограничениями типа малой длины сообщений и отсутствием поддержки выглядит архаично

Но, по мнению Бойко, SMS все же нужна альтернатива, так как этот способ обмена информацией безнадежно устарел. "В мире уже начались отключения сетей GSM. SMS с его ограничениями типа малой длины сообщений и отсутствием поддержки выглядит архаично. Может ли такой альтернативой стать 5G Messages? С годами, да. Успеху альтернативы поспособствовал бы ее вывод на рынок через какой-то международный орган, например, через 3GPP, а не непосредственно из Китая".

Между тем

Более 20 вышек сотовой связи сожгли в Великобритании за пять дней.

Фото: Reuters

Звучит бредово, но жители Альбиона верят, что таким способом остановят коронавирус.

Настоящая охота на вышки развернулась из-за набирающих популярность в соцсетях теорий заговора о том, что оборудование 5G якобы распространяет COVID-19.

Операторы связи попытались умерить пыл вандалов и опубликовали открытое письмо, подчеркнув, что никаких научных данных о связи между 5G и COVID-19 нет. Но остановить "охоту на ведьм" не удается.

Больше всего таких случаев произошло в Ливерпуле и графстве Уэст-Мидлендс.

Кстати, на многих из сгоревших вышек на самом деле не было оборудования 5G, которое на Альбионе начали внедрять только в прошлом году, поэтому под руку вандалов попали сети четвертого и третьего поколений.

Подготовил Игорь Дунаевский

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