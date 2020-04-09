В Кремле напомнили о праве самозанятых на пособие по безработице

Власти предложили облегченный режим получения пособия по безработице, и за ним смогут обратиться в том числе и самозанятые граждане. Об этом заявили в Кремле.

На вопрос журналистов о том, что делать сейчас самозанятым, как заявить о потере работы, ведь у многих были контактные профессии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Что касается пособия по безработице, о котором шла речь, то неважно, самозанятый ты или нет".

"Совершенно облегченный предлагается режим его получения, минимизация документов и вопросов, на которые людям надо отвечать. Все будет в облегченном режиме", - заверил представитель Кремля.

"В данном случае правительственный штаб и правительство мониторят развитие ситуации в экономике на ежедневной основе, и, в зависимости от того, где чувствуется большее напряжение, уже рассматриваются разные варианты поддержки", - заключил Песков.