В Кремле напомнили позицию Москвы в преддверии саммита ОПЕК-плюс

Москва по-прежнему выступает за совместные действия для стабилизации рынка энергоносителей. В преддверии онлайн-саммита ОПЕК-плюс в Кремле ответили на вопросы журналистов.

На вопрос о позиции России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил представителям СМИ, что в пятницу глава государства провел совещание с руководством профильных ведомств, прежде всего, Минэнерго, главами отечественных нефтяных компаний. Также он сказал, что все слышали заявления и президента, и профильного министра.

"Наша позиция ясна, - на всякий случай еще раз повторил Песков. - Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей". Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что цифры президент тоже называл, а все остальные нюансы будут обговариваться в ходе рабочего процесса на телеконференции, которой Песков и предложил дождаться.

Вопрос о том, есть ли уверения со стороны США в том, что они примут участие в сделке, пресс-секретарь президента РФ оставил без ответа и снова напомнил сказанное на упомянутом совещании - стабилизация рынка вряд ли возможна без стран, которые до этого не участвовали в сделке. На уточняющий вопрос, идет ли речь про основных производителей нефти, Песков сказал: "Безусловно".

А на вопросы о странах-покупателях попросил не ждать от него сейчас экспертных оценок и рассуждений. "Любые экспертные стратегические оценки будут неуместными в канун самой телеконференции, давайте дождемся ее итогов", - снова предложил представитель Кремля.

Вопрос о том, проводил ли Владимир Путин консультации с другими странами - не членами ОПЕК и не с США, Песков оставил без ответа.