В Минсельхозе не видят угрозы в увеличении производства овощей на участках

Увеличение населением количества выращенных на приусадебных участках овощей не отразится на компаниях, выращивающих их в промышленных масштабах. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Если жители хотят больше выращивать овощи на участках, то тут нет рисков, что это негативно отразится на промышленности", - цитирует замминистра специализированное агентство Milknews.

По его словам, объем производства овощей остается стабильным, и страна в состоянии обеспечить себя.

Хатуов сообщил, что в Минсельхозе приняли программу развития инфраструктуры на селе. "Мы хотим, чтобы горожане стали жить на селе. Нужны современные дома, современная техника. Жить на селе должно быть более приоритетным, чем жизнь в городе. Если жители хотят больше выращивать овощи на участках, то тут нет рисков, что это негативно отразится на промышленности. Открыты возможности экспорта", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Минсельхоз ожидает рекордный объем производства тепличных овощей - не менее 1,25 миллиона тонн, что на 6,1% выше урожая прошлого года. Согласно данным аграрного ведомства, в 2019 году в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, валовой сбор овощей в зимних теплицах составил 1,14 миллиона тонн.