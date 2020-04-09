В Минсельхозе не видят угрозы в увеличении производства овощей на участках

"Если жители хотят больше выращивать овощи на участках, то тут нет рисков, что это негативно отразится на промышленности", - цитирует замминистра специализированное агентство Milknews.
По его словам, объем производства овощей остается стабильным, и страна в состоянии обеспечить себя.
Хатуов сообщил, что в Минсельхозе приняли программу развития инфраструктуры на селе. "Мы хотим, чтобы горожане стали жить на селе. Нужны современные дома, современная техника. Жить на селе должно быть более приоритетным, чем жизнь в городе. Если жители хотят больше выращивать овощи на участках, то тут нет рисков, что это негативно отразится на промышленности. Открыты возможности экспорта", - заявил он.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Минсельхоз ожидает рекордный объем производства тепличных овощей - не менее 1,25 миллиона тонн, что на 6,1% выше урожая прошлого года. Согласно данным аграрного ведомства, в 2019 году в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, валовой сбор овощей в зимних теплицах составил 1,14 миллиона тонн.