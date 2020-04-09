В Польше нельзя будет выходить из дома без маски

Правительство Польши не только продлило еще на одну неделю все меры, действовавшие в стране с момента введения "режима эпидемии", но и добавила к ним еще одну. С 16 апреля у всех людей, выходящих на улицы польских городов и посещающих общественные места, нос и рот должны быть прикрыты.

"Это необязательно должна быть маска. Может быть, платок или шарф", - пояснил в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения Лукаш Шумовски. Напомним, что в стране с 20 марта действует "режим эпидемии". На прошлой неделе премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к полякам с сообщением о том, что в стране ужесточают правила карантина. Теперь дети не могут выходить из дома без взрослых. Все парки, бульвары и пляжи закрыты для посещения, не работают салоны красоты и строительные рынки. Среди новых правил, которые введены в стране с 1-го апреля, обязательные одноразовые перчатки для посетителей магазинов. И количество покупателей должно быть ограничено до троих на одну кассу.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в следующий четверг, теперь поляков обяжут закрывать рот и нос в общественных местах. "Это позволит защитить не нас, а других от нас" - пояснил Шумовски.

Досье "РГ"

На 9-е апреля в Польше зарегистрирован 5341 случай заражения коронавирусом, 164 человека умерли. Covid-19 появился в стране 4 марта. Первым зараженным был 66-летний поляк, вернувшийся из Германии. Он уже здоров, по данным местных СМИ, 20 марта его выписали из больницы в небольшом городке Зелена Гура. Спустя неделю было известно о 51 заболевшем в разных городах страны, один человек с подтвержденным коронавирусом скончался. С этого момента власти постепенно вводили все новые правила для противодействия распространению вируса. Для начала были закрыты детские сады, школы и ВУЗы, дети и молодежь перешли на дистанционное обучение. Людям старше 60 лет порекомендовали оставаться дома, а всем остальным - избегать скопления людей. 16 марта Польша перекрыла большинство пограничных переходов, из-за чего на внешней стороне границы с Германией, Литвой, Украиной, Чехией и Словакией выстроилисо многокилометровые очереди. Но поляки продолжали общаться, студенты восприняли закрытие учебных заведений как дополнительные каникулы, и ринулись в бары и ночные клубы. Уже 20 марта, когда количество зараженных достигло 425 и пятеро умерли, правительство объявило в стране "режим эпидемии". За нарушение карантина вводился штраф 30 тысяч злотых (около 7 тысяч долларов - прим.ред.).