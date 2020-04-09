В регионах сформирован запас более чем в 1 млн тест-систем на COVID

В регионах России сформирован запас тест-систем для выявления коронавируса в более чем миллион штук, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся, хочу отметить, в России. Это очень важно, мы здесь обеспечили себе технологическую независимость", - сказал Смоленский на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (цитата по ТАСС).

В России сейчас зарегистрировано девять отечественных тест-систем.

Представитель Роспотребнадзора отметил, что сейчас ежедневно проводится около 100 тысяч тестов.

По данным на 9 апреля, в мире коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, почти 90 тысяч пациентов умерли.

В России, по данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76.