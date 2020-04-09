В Роспотребнадзоре объяснили, где можно сделать тест на COVID-19 в регионах

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию, - заявили сегодня в Роспотребнадзоре. В том числе организовать такие тесты могут и частные лаборатории.

Сейчас основное количество анализов на новую коронавирусную инфекцию выполняется в научных организациях и центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех регионах России, в лабораториях государственных медицинских организаций, а также в ряде частных лабораторных сетей.

"Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование - обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса", - подчеркивается в сообщении федеральной службы.

Расширение количества проводимых тестов, о чем много раз заявляла и ВОЗ, - это одно из важнейших условий по сдерживанию эпидемии. В Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день выполнено в общей сложности уже более 1 миллиона тестов.

На сегодняшний день, помимо лабораторий Роспотребнадзора, тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом регионе доступна по телефонам оперативных штабов регионов.