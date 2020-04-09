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09.04.2020 12:16
Рубрика: Культура

В России покажут новый сериал "Хроника эпидемии"

Текст: Сусанна Альперина
Недели не прошло, как на MIPTV Online + на сессии Fresh TV показали подборку новейших сериалов, связанных с катаклизмами и эпидемиями. Именно в эту подборку вошла наша "Эпидемия" Павла Костомарова. И вот новость. Сервис START быстро приобрел сверхактуальный канадский сериал "Хроника эпидемии" - триллер о буднях врачей, которые находятся на передовой борьбы с болезнью. Уже с 15 апреля на сервисе можно будет его смотреть.

Премьера проекта "Хроника эпидемии" состоялась на TVA (Quebec Canada) 7 января 2020 года, в то время, когда реальная эпидемия Covid-19 уже бушевала на территории Китая и проникала в Европу и США. Сериал продемонстрировал высокий рейтинг - 35% при средней доле в 21%.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По сюжету - когда вирус, поражающий органы дыхания, начинает распространяться среди населения города Монреаль, инфекционист Анн-Мари Леклерк (Жюли ЛеБретон) пытается сделать все возможное, чтобы остановить распространение болезни и не допустить пандемию. У всех заболевших одинаковые симптомы: потемнение в глазах, повышенная температура и сильнейший кашель. Сначала жители относятся к вирусу скептически, но скоро он начинает распространяться с невероятной скоростью, и малейшие симптомы вызывают у людей панику и страх. Врачи понимают - промедление приведет к ужасным последствиям.

Исполнительница главной женской роли Жюли ЛеБретон призналась, что мечтала стать врачом, но не смогла набрать необходимых баллов для поступления. Она рассказывает: "История изначально пугала тем, что она очень реалистично написана. Ты сразу попадаешь в атмосферу напряженности. Герои бегут наперегонки со временем, чтобы распознать вирус, определить его источник, понять способы его распространения… Это вирус, который мы никогда прежде не видели. Есть множество способов рассказать о катастрофе. Я считаю, что нам удалось сделать это человечно, тонко и с глубоким социальным подтекстом".

Актриса также добавляет: "Моя героиня очень рациональная и умеет себя контролировать, хотя в личной жизни у нее настали не лучшие времена, муж предал ее. Это очень интересная для меня роль, потому что чаще всего приходится играть персонажей, которых охватывает паника при встрече с жизненными трудностями. Моя героиня - врач, и она вынуждена действовать хладнокровно в такой сложной ситуации".

Фото: iStock
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Михаил Клочков, руководитель контентного направления видеосервиса START: "Когда мы увидели этот сериал, мы были шокированы тем, насколько быстро художественная выдумка создателей стала реальностью, всего через несколько месяцев после завершения съемок. Этот сериал о гонке на выживание, при которой драматическое напряжение усиливается с той же скоростью, что и распространение вируса. "Хроника эпидемии", несомненно, вызовет бурную реакцию и многочисленные дискуссии".

В 10-серийном проекте также снимались Габриэль Саборин, Мелисса Дезормо-Полен, Гийом Кир, Бруно Марсиль, Феликс-Антуан Трамбле и другие.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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