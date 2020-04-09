Cитуация изоляции, как выяснилось, очень способствует общению. По всем каналам связи и на всех платформах. Даже на тех, о которых ты не подозревал еще неделю назад. Например, о zoom, в котором спешно поселились школьные учителя, ученики, а также их родители.

А также в zoom ушли музейщики. Музей Москвы устроил большую дискуссию городских музеев страны, чтобы сверить маршруты, которые приходится прокладывать, не выходя из дома, в новой реальности.

В дискуссии, модератором которой была Анна Трапкова, директор Музея Москвы, участвовали Виктор Шалай, руководитель Музея истории Дальнего Востока и Анна Щербакова, куратор специальных и выставочных проектов этого же Музея, Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM, Артем Силкин, директор Музея-заповедника "Остров-град Свияжск", Наталья Федянина, директор Музея Норильска, Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга, Сергей Калюжин, заместитель директора по науке и развитию Музея истории Петербурга. Разговор о нежданном счастье всеобщей цифровизации оказался столь интересным, что "РГ" публикует самые любопытные выступления.

Анна Трапкова, Музей Москвы: Мы решили, что главная цель - сохранение коммуникации с нашими посетителями, сколько бы их ни было. Поэтому мы, как сумасшедшие, первые выскочили в zoom. Мы все стали делать в "зуме": и открытие выставки про Остоженку, и дискуссию про то, как эпидемии меняют городскую жизнь. Наш детский центр первым перепрыгнул в он-лайн, переформатировав все кружки под формат сетевого живого общения. На третий день мы обнаружили, что к нам начали присоединяться дети из Канады.

Музей начал работать, как … редакция, стремясь сохранить связь и со зрителями, и друг с другом. Сохранение этого диалога в ситуации неопределенности - очень важный инструмент. А потом мы подумали, что в "зуме" можно собрать и коллег из других городских музеев страны. Мы не знаем, как долго продлится ситуация. Но совершено точно, что, пока мы будем вместе думать, разговаривать и осмыслять реальность, у нас будет больше инструментов для того, чтобы более сильными и подготовленными выйти из этой ситуации.

Если карантин продлится, нам придется выбирать между забвением и невероятными успехами

Виктор Шалай, Владивосток, Музей истории Дальнего Востока: Сейчас, пока люди изолированы дома, им нужен контакт, который дает им ощущение большого мира и ощущение присутствия себя в этом большом мире. Потому что изоляция, любое ограничение действий, свободы - это довольно тяжело. Но боюсь, музеи не первое, о чем вспомнят люди, когда выйдут в новую реальность, если верить экспертам, в реальность стрессовую. Давайте смотреть правде в глаза - говорить, что мир будет таким же, как вчера, не приходится. Как раз молодые семьи с детьми, горожане в возрасте 25+, чье доверие мы очень долго завоевывали, могут в музей просто не вернуться. Те тонкие связи, которые мы бережно выращивали, создавали, очень быстро рвутся таким стрессом, как сейчас. Я не являюсь поклонником срочной цифровизации, перевода в он-лайн абсолютно всей деятельности музея. Сейчас отучить людей от музея легче легкого, и он-лайн жизнь - одна из первых опасностей. Это надо дозировать. Пусть лучше нынешняя пауза послужит для возникновения подлинной тоски по музею. В противном случае мы сами людей за это время приучим, что все есть в сети. А значит, в музей уж точно можно не ходить.

Анна Трапкова: Я посмотрела пару спектаклей онлайн. Для меня это стимул, как только закончится карантин, быстрее побежать в театр. Трансляция не даст ощущение подлинности.

Виктор Шалай: Согласен. Но музей - это не театр. А статуя графа Муравьева-Амурского - не Сергей Безруков на экране. Если сотрудники музея смогут онлайн дать такое же качество картинки, игры, переживаний, которые могут дать профессиональные актеры, то, наверное, история того стоит. Но велик риск, что картинка может получиться очень дешевая.

Поэтому пока мы выпустили вперед наши экспонаты. И мы с их помощью подбадриваем наших посетителей, горожан. Экспонаты в этом смысле безупречны. Они молчаливые. И мы им только фразы подставляем. Немного юмора не помешает. Пока на экране они, мы остаемся за кулисами.

Наталия Федянина, Музей Норильска: Я согласна с Виктором. Обычному городскому музею конкурировать в сети с голливудскими фильмами в ОККО не очень реально. Мы подумали, чем могли бы быть полезными людям, запертым в своих квартирах. Ключевое слово здесь - социальные связи, социальность. Задача - вернуть социализацию. Собрать город из отдельных впечатлений его жителей. Чтобы люди ощутили, что у них общий опыт преодоления не самой простой ситуации. Мы решили сделать ставку на регулярность, принцип серии, короткий формат. На мой взгляд, интереснее удерживать внимание людей дольше: чтобы они не за один раз увидели весь музей, а привыкли к нему возвращаться, как возвращаются к сериалу.

Мы придумали несколько историй. Одной из них могла бы стать музеефикация того опыта, который мы все сейчас переживаем. Неважно, в каком городе: Владивостоке, Норильске или Москве... Люди заперты в четырех стенах. Конечно, это исторический момент. Мы музейной командой можем этот опыт человеческий собрать, архивировать. Понятно, что интереснее делать не одним городом, а всем вместе.

Анна Трапкова: Социальные связи интересно поддерживает музей-заповедник "Остров-град Свияжск". Его директор, Артем Силкин, вышел в прямой эфир и читает сказки, поет во время самоизоляции.

Артем Силкин, музей-заповедник "Остров-град Свияжск": Мы находимся не в крупном городе, а на острове. У нас живут 250 человек. В Татарстане перемещения между населенными пунктами запрещены, и мы оказались в интересной ситуации. Внебюджетные доходы составляли более 50 проц. от нашего финансирования. Поэтому ситуация карантина, самоизоляции, как ее ни назови, конечно, нами тяжело переживается. С другой стороны, мы музей-заповедник. Надеемся, что после завершения карантина поток посетителей восстановится достаточно быстро. Главный вызов, как мне кажется, не в выходе он-лайн... Сегодня основная функция музея - обеспечение безопасности коллекции. Это очень тяжелый вопрос на самом деле, особенно для музеев отдаленных, музеев муниципальных. Это первая задача, которую мы будем стараться решить в ущерб всему остальному. Вторая задача, как уже отмечали коллеги, это внесение некоторого социального умиротворения. Конечно, очень подмывает поднять из истории Свияжска сюжеты, связанные с эпидемией чумы, и пытаться извлечь из них поучительные примеры. Но люди и так встревожены. По-моему, сейчас важно просто какой-то психологический комфорт создавать. Здоровое психическое состояние - залог, наверное, всего остального. Например, поэтапного решения проблем, с которыми мы столкнемся.

Анна Трапкова: А что вас, директора серьезного научного музейного комплекса, побудило заняться сейчас личной перформативной практикой он-лайн?

Артем Силкин: Я думаю, что тяга к сокровищам культуры у людей не пропадает в тяжелые времена, а наоборот является ресурсом их внутреннего благополучия - ментального и, может быть, даже физического. Мне кажется, важно напомнить людям о той ценности, которую имеют, простите за высокие слова, корни нашей книжной культуры. Если ты сидишь дома и открываешь томик Плутарха или Гомера, ты же собеседуешь с великими в этот момент. И нет никакой самоизоляции, ты находишься в пространстве ноосферы, не ограниченном временем. Это очень крутое чувство. Я пытаюсь передать эти свои ощущения, чтобы люди не терялись. Мы находимся в контексте длинной довольно-таки истории. Все случается, и все пройдет так или иначе.

Наиля Аллахвердиева, директор музея ПЕРММ: Сила музейной команды всегда заключалась в оффлайновых проектах. Когда тебе важно, чтобы в музей пришло 50 тысяч человек в год, как минимум, потому что это наше госзадание, то ты фокусируешься на этой цели.

Конкуренция медийного контента в сети гигантская. Мы видим рейтинги блогеров в соцсетях с миллионной аудиторией. Они прекрасно держат аудиторию. И нет тут ничего чудесного. Это просто другая стратегия формирования другого продукта. В этой стратегии, например, нужно не бояться быть смешным. На самом деле это тоже вызов. Наш образовательный отдел делает серию роликов про музейную команду. Мы поняли, что за все эти годы никогда не фокусировались на музейной команде. А музейная команда - самое главное, что есть в музее. Ее важно сохранить в этот сложный период. И мы начали делать серии видеоинтервью. И все очень серьезно. Я серьезная. Команда у нас тоже серьезная. А условия медийного пространства требуют юмора. Перестать бояться быть смешным - это очень непросто.

Пока мы выживаем за счет объема накопленных знаний, материалов, которые у нас были. Мы их потихоньку выкладываем в сеть. Да, статистика посещения сайта растет. У нас динамика роста по соцсетям выше, чем в предыдущий период. Но все это, конечно, несопоставимо с медийными рейтингами звезд инстаграма.

Мне кажется, что, если карантин продлится, нам придется выбирать между забвением и, наоборот, невероятными успехами. Новая ситуация - это возможность говорить с людьми. Говорить об актуальных проблемах, о том, что будет с нами прямо сейчас. В этом смысле нам важно бороться за аудиторию, и никакого пессимизма тут быть вообще не должно.

Артем Силкин, Свияжск: Вся ситуация, на мой взгляд, должна нас вернуть к дискуссии о роли музеев в современном обществе. Кто мы для государства сегодня? В последнее десятилетие все время шла об этом дискуссия. Государство от нас требовало: зарабатывайте деньги, вы экономическая единица, вы должны думать о посетителях. Сейчас ситуация, когда мы не можем думать о количестве посетителей, не можем зарабатывать деньги. И наши взаимоотношения с государством нуждаются в переосмыслении. Эта ситуация - повод подумать очень серьезно. После того, как пандемия кончится (не может же она быть вечной!), те выводы, которые мы сможем сделать, могут быть полезны.

Тем временем

Союз музеев России (СМР) обратился к главам субъектов Российской Федерации, руководителям министерств и ведомств, главам муниципальных образований, учредителям ведомственных и частных негосударственных музеев с призывом поддержать подведомственные им музеи в сложных условиях борьбы с коронавирусом COVID-19.

В письме, подписанном президентом СМР и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, говорится, что "противоэпидемические меры сделали практически невозможным полное выполнение музеями показателей, установленных для них государственными и муниципальными заданиями, учредителями". Как следствие "необходимо изменение указанных показателей при сохранении объемов установленных на 2020 г. субсидий из соответствующих бюджетов в условиях прекращения поступления доходов от деятельности, предусмотренной уставами музеев".

"Эти меры принципиально важны для обеспечения оплаты музеями коммунальных платежей, выплаты заработной и арендной платы, выполнения ими своих задач в общенациональных интересах", - подчеркивается в письме.

Прежде всего речь идет о главной миссии музеев - "собирать, хранить, реставрировать, изучать и делать доступным для сегодняшних и будущих поколений мировое культурное и художественное наследие".

Союз музеев России напоминает, что особого внимания в нынешней ситуации "требуют вопросы обеспечения сохранности музейных предметов и музейных коллекций".

Не менее важно "сохранение уникальных, десятилетиями складывавшихся музейных коллективов".

В чрезвычайных обстоятельствах работает сегодня все музейное сообщество России. Как говорится в письме, "создавшееся положение затрагивает права и интересы более 70 тысяч сотрудников музеев и 130 миллионов человек, ежегодно посещавших российские музеи".

Союз музеев России призывает руководителей министерств и ведомств, глав субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, учредителей ведомственных и частных негосударственных музеев принять действенные и своевременные меры по максимальной защите интересов российских музеев и их коллективов в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"