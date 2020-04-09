В США скончалась ключевой свидетель в деле об импичменте Клинтона

Линда Трипп тайно записывала разговоры со своей подругой Моникой Левински о ее отношениях с президентом в Белом доме. Левински начала рассказывать коллеге по Пентагону о своих отношениях с Клинтоном летом 1996 года, осенью 1997-го Трипп начала записывать их разговоры. В конце концов, она передала 20-часовые записи специальному прокурору Кеннету Старру, который выступил главным обвинителем по делу об отстранении Клинтона от власти. Скандал в конечном итоге привел к импичменту президента за лжесвидетельство и препятствие правосудию, хотя в конечном итоге он был оправдан в сенате.

Разругавшись с Левински после того, как СМИ стало известно о негласной записи разговоров, в январе 1998-го года Трипп настояла на встрече с уже бывшей подругой, на которую пришла с "жучком" на теле. Во время беседы с Левински, она пыталась получить информацию о Кэтлин Уилли, еще одной бывшей сотруднице Белого дома, которая давала показания о предполагаемом харрасменте, совершенном Клинтоном в 1993-м году.

Когда в 2003-м году на популярном "Шоу Ларри Кинга" знаменитый телеведущий спросил Трипп, сожалеет ли она о своем поступке, она ответила: "Нет, я сделала бы это снова". В 2018-м году, выступая в одной из программ, Трипп защищала свои действия, мотивируя их тем, что хотела помочь Левински. "Я была убеждена, что, в конце концов, это принесет ей пользу. Что он (Клинтон) больше не будет в состоянии сделать это, чтобы обидеть кого-то еще. У меня не было выбора, - сказала Трипп. - Но я по сей день испытываю огромное чувство вины за распространение информации в прессе и ФБР".