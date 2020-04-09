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09.04.2020 07:00
Рубрика: В мире

В США скончалась ключевой свидетель в деле об импичменте Клинтона

Текст: Максим Макарычев
Ключевой свидетель в деле об импичменте экс-президента США Билла Клинтона - Линда Трипп - скончалась в США. У нее была диагностирована поздняя стадия рака поджелудочной железы. По словам ее адвоката, 70-летняя женщина "сгорела за несколько дней". Ранее Трипп лечилась от рака молочной железы, сообщает CNN.

Линда Трипп тайно записывала разговоры со своей подругой Моникой Левински о ее отношениях с президентом в Белом доме. Левински начала рассказывать коллеге по Пентагону о своих отношениях с Клинтоном летом 1996 года, осенью 1997-го Трипп начала записывать их разговоры. В конце концов, она передала 20-часовые записи специальному прокурору Кеннету Старру, который выступил главным обвинителем по делу об отстранении Клинтона от власти. Скандал в конечном итоге привел к импичменту президента за лжесвидетельство и препятствие правосудию, хотя в конечном итоге он был оправдан в сенате.

Фото: Предоставлено администрацией главы Республики Корея
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Разругавшись с Левински после того, как СМИ стало известно о негласной записи разговоров, в январе 1998-го года Трипп настояла на встрече с уже бывшей подругой, на которую пришла с "жучком" на теле. Во время беседы с Левински, она пыталась получить информацию о Кэтлин Уилли, еще одной бывшей сотруднице Белого дома, которая давала показания о предполагаемом харрасменте, совершенном Клинтоном в 1993-м году.

Когда в 2003-м году на популярном "Шоу Ларри Кинга" знаменитый телеведущий спросил Трипп, сожалеет ли она о своем поступке, она ответила: "Нет, я сделала бы это снова". В 2018-м году, выступая в одной из программ, Трипп защищала свои действия, мотивируя их тем, что хотела помочь Левински. "Я была убеждена, что, в конце концов, это принесет ей пользу. Что он (Клинтон) больше не будет в состоянии сделать это, чтобы обидеть кого-то еще. У меня не было выбора, - сказала Трипп. - Но я по сей день испытываю огромное чувство вины за распространение информации в прессе и ФБР".

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