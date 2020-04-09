В стратегических запасах США не осталось средств индивидуальной защиты

В американском стратегическом национальном запасе почти не осталось респираторов N95, хирургических масок, халатов и других предметов медицинского назначения, крайне необходимых для защиты медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Департамент здравоохранения и социальных служб США (HHS) сообщил в среду вечером об острой нехватке средств индивидуальной защиты, передает Associated Press. Заявление чиновников подтверждают данные, опубликованные чуть ранее комитетом по надзору и реформе палаты представителей конгресса. Они свидетельствуют о том, что около 90% средств защиты из федерального резерва были переданы в распоряжение властей штатов и местным органам власти. По словам пресс-секретаря HHS Кэти МакКог, оставшиеся 10% будут оставлены для поддержки мер федерального реагирования на пандемию.

Как отмечает The Guardian, за последний месяц медицинские работники США в соцсетях не раз иллюстрировали острую нехватку средств индивидуальной защиты. Они публиковали селфи со сшитыми в домашних условиях масками на лицах, а также мешками для мусора, которые они использовали в качестве медицинских халатов.

Между тем, по данным исследователей из американского университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга от COVID-19 в мире скончались 88,5 тысячи человек. Более 1,5 миллиона инфицированы. Выздоровели 329,5 тысячи пациентов.