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09.04.2020 12:12
Рубрика: В мире

В тюрьме в США из-за вспышки COVID-19 взбунтовались заключенные

Текст: Александр Гусаров

Десятки заключенных американской тюрьмы в штате Вашингтон отказались подчиняться требованиям тюремной администрации и устроили акцию протеста из-за распространения в пенитенциарном учреждении коронавирусной инфекции.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Как сообщает Национальное общественное радио (NPR), более сотни арестантов активно выражали недовольство тем, что у шести содержащихся в этой тюрьме преступников было диагностировано заболевание COVID-2019.

Ситуацию удалось взять под контроль лишь после применения охраной спецсредств, включая перцовый газ и светошумовые гранаты.

Отмечается, что всех выявленных заболевших перевели в отдельный блок и обязали носить маски. Тюремная охрана также получила средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции в виде респираторных масок.

Как сообщалось ранее, несколько сотен наиболее уязвимых к инфекции COVID-2019 арестантов из тюрем Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Кливленда были выпущены властями на свободу. В частности, из-за решеток смогли выйти прежде всего имеющие серьезные проблемы со здоровьем преступники, совершившие незначительные правонарушения. Одновременно в ряде американских тюрем ужесточили правила посещения заключенных их родственниками из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Фото: Getty Images via AFP
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Между тем, правозащитники отмечают: характер содержания заключенных в зачастую переполненных тюрьмах США является серьезной угрозой для здоровья людей в случае занесения коронавируса за решетку. Всего "тюремное население" Америки насчитывает 2,3 миллиона человек, что является самым большим показателем в мире. При этом ранее подтвержденные случаи инфицирования COVID-19 в американских "местах, не столь отдаленных" были выявлены, как у арестантов, так и у тюремных охранников.

В частности, заболевания коронавирусом были отмечены в тюрьме строгого режима "Райкерс-Айленд" в Нью-Йорке. Данное учреждение, вмещающее около 10 тысяч человек, неоднократно критиковали за плохие условия содержания и жестокое отношение к заключенным.

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