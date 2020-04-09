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09.04.2020 21:00
Рубрика: Общество

Лучше без хлора

В ВОЗ пояснили, чем мыть руки
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) актуализировала свои рекомендации по гигиене рук. Там напомнили, что COVID-19 передается через дыхательные капли или при контакте. Передача контактным путем происходит, когда загрязненными руками люди касаются слизистой оболочки рта, носа или глаз.

В ВОЗ рекомендуют размещать установки для гигиены рук перед входом в каждое общественное здание (включая школы и медучреждения) и коммерческие компании. Установки должны размещаться на основных автобусных и железнодорожных станциях, в аэропортах и морских портах.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Врач посоветовал мыть руки с мылом после антисептика

Если спиртосодержащие жидкие растворы для рук или кусковое мыло недоступны, можно использовать раствор жидкого мыла, смешивая моющее средство с водой. Эффективный продукт для рук на спиртовой основе должен содержать 60-80% спирта. А вот растворы на основе хлора не рекомендуется использовать на открытом воздухе. Хлор может вызывать ожоги и аллергию.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

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