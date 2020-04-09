В ВОЗ рекомендуют размещать установки для гигиены рук перед входом в каждое общественное здание (включая школы и медучреждения) и коммерческие компании. Установки должны размещаться на основных автобусных и железнодорожных станциях, в аэропортах и морских портах.

Если спиртосодержащие жидкие растворы для рук или кусковое мыло недоступны, можно использовать раствор жидкого мыла, смешивая моющее средство с водой. Эффективный продукт для рук на спиртовой основе должен содержать 60-80% спирта. А вот растворы на основе хлора не рекомендуется использовать на открытом воздухе. Хлор может вызывать ожоги и аллергию.