Новости

Магазины в США начали предоставлять приоритетный проход врачам 09:29
При пожаре в доме престарелых в Москве пострадали 16 человек 09:26
В Кургане закрыли аэропорт, но открыли магазины промтоваров 09:13
Альтруист передал больнице раритетный ГАЗ-12Б 09:00
В Перми врач инфекционной больницы заразился коронавирусом 08:58
Хабаровские школьники уйдут на летние каникулы уже в апреле 08:54
Макрон намерен продлить карантин во Франции 08:50
В Индии число заболевших коронавирусом приблизилось к шести тысячам 08:41
Ученые создали фермент, способный за часы расщеплять пластик 08:35
В Ленобласти завели дело по факту обрушения крепости XIII века 08:24
В Чикаго запретили продажу алкоголя после девяти вечера 08:16
Боец Bellator застрелен в США около собственного дома 08:13
FAB внес изменения в правила футбола об игре рукой и определении офсайда 08:09
В марте россияне вложились в подержанные автомобили 08:02
Кардиолог предупредил об осложнениях в результате заражения COVID-19 07:55
В ВОЗ изучат возможное заражение домашних животных коронавирусом 07:54
Президент Франции продлит меры самоизоляции в стране 07:31
Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч за прогулку на детской площадке 07:29
В приток Амура попало 2,5 миллиона "кубов" отходов с молибденом 07:25
Названа дата регистрации теста на иммунитет к коронавирусу 07:19
В стратегических запасах США не осталось средств индивидуальной защиты 06:38
Самолет за застрявшими в Сеуле дальневосточниками вылетит в пятницу 06:29
Число заболевших COVID-19 в Хабаровском крае выросло до 24 06:25
США направят еще 225 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в мире 06:19
В США на работу вернутся люди общавшиеся с зараженными коронавирусом 06:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 07:54
Рубрика: Общество

В ВОЗ изучат возможное заражение домашних животных коронавирусом

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что будут более внимательно изучать передачу коронавируса между людьми и домашними животными, а также степень уязвимости питомцев к COVID-19, сообщает Reuters.

Фото: iStock
МВД Турции рассказало о заботе об уличных животных в условиях пандемии

В международной организации обратили внимание на исследование, опубликованное в среду, в котором содержится вывод о том, что кошки и хорьки могут заразиться новым коронавирусом, а собаки, с большой долей вероятности, неуязвимы. Целью исследования было определить, какие животные чувствительны к вирусу, чтобы их можно было использовать для тестирования экспериментальных вакцин для борьбы с пандемией.

Доклад, опубликованный на веб-сайте журнала Science, показывает, что собаки, куры, свиньи и утки вряд ли могут заразиться вирусом SARS-CoV-2 - вирусом, вызывающим COVID-19.

Ученые, которые анализировали результаты исследований, проведенных в Китае в январе и феврале, пришли к выводу, что кошки и хорьки очень восприимчивы к коронавирусу, когда исследователи вводили вирусные частицы через их носы. Также было обнаружено, что кошки могут заражать друг друга через дыхательные капельки. У больных кошек вирус находился во рту, носу и тонкой кишке. Эти животные, подвергшиеся воздействию вируса, имели массивные поражения в легких, носу и горле.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Количество жертв пожара в доме престарелых в Москве достигло четырех
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
Мишустин разъяснил порядок вывоза граждан РФ по спискам с "Госуслуг"
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ