В ВОЗ изучат возможное заражение домашних животных коронавирусом

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что будут более внимательно изучать передачу коронавируса между людьми и домашними животными, а также степень уязвимости питомцев к COVID-19, сообщает Reuters.

В международной организации обратили внимание на исследование, опубликованное в среду, в котором содержится вывод о том, что кошки и хорьки могут заразиться новым коронавирусом, а собаки, с большой долей вероятности, неуязвимы. Целью исследования было определить, какие животные чувствительны к вирусу, чтобы их можно было использовать для тестирования экспериментальных вакцин для борьбы с пандемией.

Доклад, опубликованный на веб-сайте журнала Science, показывает, что собаки, куры, свиньи и утки вряд ли могут заразиться вирусом SARS-CoV-2 - вирусом, вызывающим COVID-19.

Ученые, которые анализировали результаты исследований, проведенных в Китае в январе и феврале, пришли к выводу, что кошки и хорьки очень восприимчивы к коронавирусу, когда исследователи вводили вирусные частицы через их носы. Также было обнаружено, что кошки могут заражать друг друга через дыхательные капельки. У больных кошек вирус находился во рту, носу и тонкой кишке. Эти животные, подвергшиеся воздействию вируса, имели массивные поражения в легких, носу и горле.