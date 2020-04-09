Видео: дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона спели "Антошку" по-русски

Стрелка уровня милоты только что опять зашкалила: дочери актрисы Миллы Йовович и ее мужа, режиссера, сценариста и продюсера Пола Андерсона, спели нетленного "Антошку" по-русски.

При этом надлежит отметить, что двенадцатилетняя Эвер Габо, первенец пары, и пятилетняя Дэшилл Иден исполняют куплеты практически без акцента.

Ролик размещен на Instagram-аккаунте Эвер.

Как напомнила Милла, ее семья сейчас на карантине, как и все сознательные граждане, но дети не сидят без дела, а обучаются дистанционно. Обе девочки изучают стандартный курс, куда входит, в частности, французский язык, помимо английского, а дома совершенствуются в русском.

На днях актриса уже выкладывала видео, где Эвер Габо декламирует сказку собственного сочинения.

"Это клип, в котором они поют "Антошку", русскую детскую песню в конце музыкального урока, вместе со своим дядей ТиТи, который также находится на карантине с семьей", - пояснила Милла.

Добавив, что они делают все возможное для того, чтобы их дни "были продуктивными и позитивными в эти трудные времена".

При этом Йовович выражает надежду, что ролик заставит подписчикам улыбнуться.