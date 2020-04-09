Власти Кореи думают о введении спецбраслетов для находящихся в карантине

Согласно данным социологического опроса, который был проведен вчера среди 500 граждан Южной Кореи местным институтом общественного мнения Realmeter, почти восемь из десяти человек поддержали идею сделать обязательным ношение специальных электронных браслетов для тех, кто должен находиться на карантине и самоизоляции в связи с COVID-19. За это высказались 77,8 процента опрошенных, а посчитали нецелесообразным 16,5 процента. Еще 5,7 процента не смогли дать определенного ответа либо отказались высказывать свое мнение.

Данная идея была озвучена, когда были преданы огласке несколько случаев сознательного нарушения правил самоизоляции и карантина теми, кто должен был находиться постоянно по месту жительства, не выходя на улицу и не контактируя с другими людьми. Обычно на карантине находятся те, кто в течение последних 14 дней въехал из других стран, кто контактировал с зараженными или у кого COVID-19 подтвержден, но протекает в легкой форме и не требует нахождения в стационаре. В ряде ситуаций нарушители не просто выходили погулять возле дома, но ездили на общественном транспорте, посещали места скопления народа, подвергая опасности заражения других. Все это вызвало большой резонанс.

Правительство же обеспокоено тем, что подобное поведение может спровоцировать повторную вспышку коронавируса в первую очередь в столичном регионе. Пока же Корее удается побеждать вирус без чрезвычайных мер. Хотя ряд общественных учреждений прекратили работу, но кафе, рестораны, кинотеатры открыты, а люди могут спокойно передвигаться. При этом численность заболевших продолжает снижаться. По данным на полночь 9 апреля, за последние сутки было зафиксировано лишь 39 случаев заражения, но 197 человек выздоровели. Доля победивших COVID-19 превысила уже две трети от общей численности зараженных.

Тем не менее в последнее время появились сообщения о заражениях в не самых "типичных" для коронавируса местах и ситуация. Власти, стремясь нанести решающий удар по эпидемии, ужесточили наказания за нарушение правил карантина, увеличив штраф до 10 миллионов вон (около 8 тысяч долларов) и введя возможность тюремного заключения сроком до одного года. Нарушителей из число иностранцев будут принудительно депортировать.

В настоящий момент те, кто находится на карантине, обязаны установить на мобильном телефоне специальное приложение, которое позволяет отслеживать местонахождение человека, а также обязывает отчитываться о самочувствии. Кроме того, находящимся на карантине регулярно звонят из колл-центров, занимающихся реагированием на ситуацию c COVID-19, и проводят вербальный опрос. Однако данная мера имеет изъяны, так как некоторые просто оставляют телефон дома и уходят гулять. Следует признать, что корейцы в основном хорошо придерживаются правил карантина. Дома на самоизоляции находятся более 45 тысяч человек, а было выявлено лишь 75 нарушений. Однако некоторые ситуации были такими, что грозили вылиться в итоге в массовое заражение.

С учетом этого в правительстве Кореи несколько дней назад заявили, что они "изучают возможность" введения обязательного ношения специальных электронных спецбраслетов. Устройства будут постоянно сообщать о местоположении владельца, а также немедленно информировать, если браслет был снят. Возможно также предусмотреть и опцию автоматической передачи данных о самочувствии. Однако против этой идеи категорически выступают представители местных правозащитных организаций. Они опасаются, что будет создан опасный прецедент и отлажена система тотального контроля за гражданами.

Таким образом, перед властями Южной Кореи сейчас стоит дилемма. С одной стороны часть медиков и экспертов настаивают на задействовании браслетов, указывая, что только так можно будет нанести окончательный удар по COVID-19 в стране. Также, как теперь выясняется, общественность в подавляющем большинстве своем поддерживает инициативу. С другой стороны - правозащитники, а также общая идеология нынешнего правящего лагеря, где много политиков из числа борцов с периодами авторитарного правления генералов в Корее. Как считают противники, сейчас будет COVID-19, а потом под другим предлогом снова внедрят браслеты или вообще сделают их постоянными, мотивируя "общественным благом", тем более что отлаженная и апробированная система и устройства уже будут под рукой.

В этой связи в правительстве заявили, что они "продолжат собирать мнение представителей различных слоев общественности, а также экспертов и чиновников". Судя по всему, в правительстве ждут, будут ли другие случаи умышленного нарушения режима карантина, когда под угрозой будет здоровье многих людей. Тогда, а также с учетом общественной поддержки, и могут ввести меры с ношением спецбраслетов.