Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.

"Считаем, что как минимум до середины следующего года, а возможно и дольше, вопрос изменения порогов рассматривать не стоит", - сообщил статс-секретарь - заместитель Министра финансов России Алексей Сазанов по итогам заседания совета ЕЭК.

Напомним, что в январе 2020 года Россия предложила Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выровнять беспошлинный порог в торговом и неторговом обороте на уровне 20 евро. Предложение вызвало серьезную дискуссию среди членов Комиссии, так как последствием могло стать повышение цен и затруднение доступа к интернет-покупкам для регионов.

На заседании ЕЭК 8 апреля решено оставить беспошлинный порог без изменения - с 1 января 2020 года пошлиной не облагаются посылки стоимостью до 200 евро.

Более важной задачей, по мнению Сазанова, является создание инфраструктуры для упрощения трансграничной интернет-торговли. Так, Евразийская экономическая комиссия рассмотрит возможность создания института оператора интернет-торговли. Оператор будет самостоятельно декларировать товары и уплачивать таможенные платежи за покупателя, а введение института позволит существенно ускорить таможенное администрирование и упростить процедуры в рамках интернет-торговли.