В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить, что на территории Волгоградской области в период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуется - режим повышенной готовности), кроме организаций (работодателей и их работников), перечисленных в Указе Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", не приостанавливается деятельность следующих организаций (работодателей и их работников):

государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в охране общественного порядка;

государственных и муниципальных учреждений и предприятий;

иных организаций (работодателей и их работников) согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области:

сформировать исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, а также с учетом экономической целесообразности перечни организаций (работодателей), деятельность которых на территории муниципального образования не приостанавливается в период действия режима повышенной готовности (далее именуются - перечни), включив в них организации (работодателей), предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, а также организации (работодателей), на которые не распространяются ограничительные мероприятия, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

представить перечни в комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

3. Комитету экономической политики и развития Волгоградской области обеспечить:

подготовку в соответствии с перечнями, представленными главами муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, сводную информацию об организациях (работодателях), деятельность которых на территории Волгоградской области не приостанавливается в период действия режима повышенной готовности (далее именуется - сводная информация);

размещение сводной информации на портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе "Коронавирус: официальная информация";

актуализацию сводной информации в соответствии с предложениями глав муниципальных районов и городских округов Волгоградской области.

4. Комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области обеспечить размещение на портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе "Коронавирус: официальная информация" информационного сообщения об организациях (работодателях), деятельность которых на территории Волгоградской области приостановлена на период с 28 марта по 30 апреля 2020 г. в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 28 марта 2020 г. № 129 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах" и постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

5. Органам исполнительной власти Волгоградской области в соответствии с вопросами ведения и в рамках полномочий оказывать главам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, учредителям и руководителям организаций (работодателям), деятельность которых на территории Волгоградской области не приостанавливается в период действия режима повышенной готовности, организационную, консультационную, методическую помощь по вопросам функционирования.

6. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям представительных органов муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, общественным организациям и объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории Волгоградской области, принять к сведению настоящее постановление и учитывать его при осуществлении текущей деятельности.

7. Руководителям организаций (работодателям), осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области, в период действия режима повышенной готовности обеспечить:

ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих мест и мест общего пользования;

измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

соблюдение иных требований, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области и постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Волгоградской области А.И.Бочаров





Приложение к постановлению Администрации Волгоградской области от 09 апреля 2020 г. № 197-п

Организации (работодатели и их работники), деятельность которых на территории Волгоградской области не приостанавливается в период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

В период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области не приостанавливается деятельность организаций (работодателей и их работников), за исключением деятельности, приостановленной в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", функционирующих в следующих сферах:

1. Обращение с отходами

2. Благоустройство территорий

3. Лесное хозяйство и экология

4. Социальная сфера

5. Строительство, архитектура и градостроительство

6. Обеспечение безопасности

7. Полиграфия

8. Сельское хозяйство

9. Промышленность, обрабатывающее производство

10. Торговля, общественное питание, услуги

11. Информационные технологии, связь

12. Специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная)

Вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин







