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9 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 9 апреля 2020 года № 251 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 31 марта 2020 г. № 233 "Об утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 31 марта 2020 г. № 233 "Об утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" следующие изменения:

1.1. В заголовке, преамбуле и пункте 1 постановления слова "инфекции, вызванной 2019-nCoV" заменить словами "инфекции COVID-19".

1.2. Правила передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее именуются - Правила), изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.3. Приложение 1 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.4. В приложении 2 к Правилам в нумерационном заголовке слова "инфекции, вызванной 2019-nCoV" заменить словами "инфекции COVID-19".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор А.И.Бочаров


Приложение 1 к постановлению Губернатора Волгоградской области от 09 апреля 2020 г. № 251


"Утверждены постановлением Губернатора Волгоградской области от 31 марта 2020 г. № 233

Правила передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер. связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

1. Настоящие Правила в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее именуется - постановление № 179) устанавливают порядок передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в следующих случаях:

обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью или наличие прямой угрозы жизни и здоровью;

следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением № 179;

следование на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) или легковом такси от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно;

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее именуется - Указ № 239) и постановлением № 179, в целях обеспечения установленных законодательством обязанностей работодателя, в том числе направленных на своевременное оформление трудовых отношений и выплату заработной платы, осуществление расчетов по налогам и сборам, обеспечение сохранности имущества, антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, устранения (предотвращения) аварийных ситуаций;

следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом № 239 и постановлением № 179;

осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Волгоградской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом № 239 и постановлением № 179 (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки).

2. Ограничения, установленные настоящими Правилами, не распространяются:

на работников государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, работников органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в период их участия в охране общественного порядка;

на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Для подтверждения статуса лиц, указанных в настоящем пункте, предъявляется служебное удостоверение или иной документ (документы), подтверждающий их статус.

3. Для передвижения по территории Волгоградской области в целях, указанных в абзацах втором-седьмом пункта 1 настоящих Правил, гражданам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заранее подготовленное перед выходом из места проживания (пребывания) уведомление (в произвольной форме) об убытии из места проживания (пребывания) с указанием в нем следующих сведений:

дата и время составления (время местное);

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;

адрес места проживания (пребывания) и основание проживания (пребывания);

цель выхода за пределы места проживания (пребывания) в соответствии с абзацами вторым-седьмым пункта 1 настоящих Правил;

планируемое время возвращения в место проживания (пребывания);

подпись и расшифровка подписи гражданина.

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, может быть составлено по форме (образцу) согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Допускается составление уведомления с использованием электронных средств печати или собственноручно.

4. В случаях, предусмотренных абзацами восьмым, девятым пункта 1 настоящих Правил, граждане должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также справку с места работы (в произвольной форме) с указанием в ней следующих сведений:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;

должность с указанием наименования организации (работодателя);

данные о том, что работник обеспечивает функционирование указанной организации (работодателя) в период действия ограничительных мер по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции CQVID-19, и адрес места осуществления работником трудовой деятельности;

адрес фактического места проживания (пребывания) гражданина (с его слов);

подпись и расшифровка подписи руководителя организации или иного должностного лица организации, печать (при наличии).

Справка, предусмотренная настоящим пунктом, может быть составлена по форме (образцу) согласно приложению 2 к настоящим Правилам."

Вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин



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Форма уведомления об убытия из места проживания
(pdf, PDF, 40 Кб)