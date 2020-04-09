Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 113-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3340; 2004, N 35, ст. 3607; 2018, N 7, ст. 975) изменение, дополнив его статьей 161 следующего содержания:

"Статья 161. Ящик для сбора благотворительных пожертвований

1. Ящик для сбора благотворительных пожертвований - емкость для сбора благотворительных пожертвований (за исключением безналичных денежных средств), право использования которой принадлежит исключительно некоммерческой организации, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности. Ящик для сбора благотворительных пожертвований используется при его перемещении в пространстве (переносной ящик) или без такого перемещения (стационарный ящик).

2. Размещение стационарного ящика для сбора благотворительных пожертвований осуществляется на основании договора, заключаемого между собственником помещения или уполномоченным им лицом (если законом не предусмотрен запрет на заключение такого договора) и организацией, указанной в пункте 1 настоящей статьи, которой принадлежит ящик, за исключением случаев, если помещение, в котором размещается стационарный ящик для сбора благотворительных пожертвований, находится во владении или в пользовании такой организации.

3. Установка и использование стационарных ящиков для сбора благотворительных пожертвований без заключения договора, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, запрещаются, за исключением установки и использования таких ящиков в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, или несколькими такими организациями (их объединениями).

4. Использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований допускается исключительно в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, или несколькими такими организациями (их объединениями).

5. Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора благотворительных пожертвований, должна иметь положение о программе или иной акт, в соответствии с которым будет проводиться сбор благотворительных пожертвований, и публиковать отчет об использовании собранных благотворительных пожертвований (в том числе на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Требования к форме и срокам опубликования отчета, указанного в настоящем пункте, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций.

6. При использовании ящика для сбора благотворительных пожертвований некоммерческая организация обязана:

1) объявить о цели сбора благотворительных пожертвований, разместив данную информацию на ящике для сбора благотворительных пожертвований;

2) указать наименование и адрес организации;

3) указать доменное имя и (или) сетевой адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии сайта);

4) указать на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о месте размещения ящика для сбора благотворительных пожертвований (при наличии сайта).

7. Некоммерческая организация вправе обеспечить возможность ознакомления с указанной в пункте 6 настоящей статьи информацией с использованием мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства.

8. Требования к ящикам для сбора благотворительных пожертвований, порядок их установки и использования определяются Правительством Российской Федерации.

9. Имущество, собранное с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований, подлежит извлечению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10. Наличные денежные средства, собранные с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований, подлежат зачислению на банковский счет организации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней со дня извлечения таких денежных средств из ящика для сбора благотворительных пожертвований.

11. Ящик для сбора благотворительных пожертвований не может быть оборудован автоматическими устройствами для приема денежных средств, осуществления расчетов, на которые распространяется действие Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

12. Положения настоящей статьи не применяются в отношении ящиков для сбора благотворительных пожертвований, размещаемых религиозными организациями в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных их уставами.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин