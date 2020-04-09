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09.04.2020 15:07
Рубрика: Общество

Создан "пластырь" для восстановления сердца после инфаркта

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из университета американского штата Северная Каролина создали "заплатку" для восстановления сердца после инфаркта миокарда. Для этого в клеточную матрицу из миокарда свиньи они поместили искусственные стромальные клетки сердца с паракринными факторами живых клеток человека, пишет Science Translational Medicine.

Преимущество такого "пластыря" в том, что его можно хранить как в обычных условиях, так и замораживать. При этом он не вызовет отторжения в организме. Медики замораживали его на разные сроки, вплоть до 28 дней, но это никак не повлияло на механические характеристики разработки.

Фото: iStock
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Чтобы проверить работу изобретения, у крыс вызывали инфаркт миокарда, а затем к поврежденному участку прикрепляли накладу и делали инъекцию искусственных клеток миокарда. Эксперимент показал, что "заплатка" эффективно задерживает клетки, которые ранее вымывались из миокарда.

Кроме того, сердце крыс с такой "заплаткой" выбрасывало больше крови, а размер пораженного при инфаркте участка уменьшился. Также под пластырем появилось больше жизнеспособных тканей, а толщина стенки желудочка увеличилась.

После эксперимента с крысами, ученые то же самое проделали со свиньями, так как анатомически их сердце похоже на человеческое. В итоге их электрокардиограмма после операции показала, что та часть, которая становится куполообразной при инфаркте, вернулась в норму. Поврежденная область также уменьшилась, реакции отторжения не было. Кроме того, взятые анализы и у тех, и у других показали, что пластырь не нарушил работу остальных органов.

Общество Здоровье Общество Наука

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