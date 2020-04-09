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ВОЗ ответила на критику президента США

В последнее время в США не раз критиковали деятельность Всемирной организации здравоохранения. Президент Дональд Трамп обвинял ВОЗ в "предоставлении ложных противоэпидемических предложений", а госсекретарь Майк Помпео "не видит должных усилий ВОЗ", передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

В США даже пригрозили возможной приостановкой отчислений в бюджет ВОЗ. В ответной реакции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус призвал США не политизировать эпидемию, если "вы не хотите получить еще больше трупов". Он добавил, что политизацию коронавируса нужно "поместить на карантин". В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, в котором призвал международное сообщество поддержать противоэпидемическую работу ВОЗ.

Обвинения американского руководства нацелены не только на покрытие своих неэффективных противоэпидемических действий, но и на уклонение от ответственности в международном противостоянии эпидемии. В феврале правительство США в поданном Конгрессу бюджетном отчете предложило снижать объем финансирования ВОЗ с 123 миллионов долларов в предыдущем финансовом году до 58 миллионов долларов. В то время в США раздавались и голоса против этого решения, настаивающие на том, что этот шаг неэффективен в условиях пандемии.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 29 февраля США по-прежнему не выплатили более 70% своей задолженности за 2019 год. Помимо того, к 1 января этого года Вашингтон должен был погасить взнос, составляющий около 120 миллионов долларов, но пока этих денег из Америки не поступало. В этой ситуации некоторые американские политики обрушились на ВОЗ с критикой. На самом деле, как полагают эксперты, они просто хотят найти предлог не платить по долгам.

По мере распространения пандемии в Азии, Африке, Латинской Америке и других регионах обостряются проблемы ограниченного доступа к ресурсам общественного здравоохранения. Огромное число развивающихся стран остро нуждается во внешней поддержке. Однако США не только самовольно и грубо захватывают противоэпидемические материалы, адресованные другим странам, но и запрещают экспорт масок соседям. Кроме того, США намеренно тянут время с выполнением обещания об оказании международной помощи в размере 100 миллионов долларов.

Американская сторона "открыла огонь" по ВОЗ и пригрозила прекратить платить взносы, что, несомненно, стало сигналом тревоги для всего международного противоэпидемического сотрудничества, ведь это идет вразрез с интересами народов всех стран, включая американский. При этом США стали новым эпицентром пандемии. Так, в стране подтверждено 420 000 случаев заболевания, более 14 000 человек погибли.

Систематические ошибки, допущенные американскими властями, привели к тому, что за них расплачивается все американское общество. Но в войне с вирусом в одиночку не победить -победить можно только всем миром.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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