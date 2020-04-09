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09.04.2020 15:02
Рубрика: Общество

Вузы станут работодателями для студентов

Текст: Мария Агранович

В министерстве науки и высшего образования задумались над тем, как организовать работу для студентов на базе вузов. В ведомстве считают, что на фоне пандемии университеты должны сохранить и усилить свою социальную миссию и помочь студентам. Ведь многие из них до вспышки коронавируса имели возможность подрабатывать, а сейчас ее потеряли.

Фото: iStock
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- В этой непростой ситуации университеты станут работодателями для своих студентов, - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Пилотные проекты уже запущены в Дальневосточном федеральном университете, Томском госуниверситете и Балтийском федеральном университете им. Канта. К программе подключаются крупные индустриальные партнеры в регионах: они готовы принимать студентов на работу. Рассчитываем, что в ближайшее время будет запущен банк вакансий для студентов по всей стране.

Что предлагают студентам вузы-участники пилотного проекта? В Томском госуниверситете студентам доступна работа тьютора и техника по сопровождению онлайн-курсов, разработчика сайта и приложений для вуза и даже помощника замдекана по электронному обучению. Готовность принять студентов на удаленную работу подтвердили и в Томской ассоциации пищевиков.

Фото: РИА Новости
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В кампусе Дальневосточного федерального университета открыты вакансии курьера, документоведа, сотрудника call-центра, программиста микросервисов, ведущего кружка для школьников. В Балтийском федеральном университете им. Канта в базе уже 200 вакансий, среди которых помощник в организации электронной образовательной среды, дежурный в общежитиях и другие. Пилотные проекты вузы ведут за свой счет. Но в министерстве прорабатываются механизмы финансовой поддержки.

В пятницу министр Валерий Фальков обсудит инициативу с ректорами на заседании рабочей группы.

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