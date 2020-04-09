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09.04.2020 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вымогатели три дня удерживали заложника, требуя 50 тысяч долларов

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в подмосковных Мытищах на улице Астахова бандиты похитили человека средь бела дня. Его насильно посадили в салон автомобиля и вывезли в лес. Там, угрожая пистолетом и избивая, они потребовали 50 тысяч долларов в счет несуществующего долга.

Фото: iStock
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Затем пленника отвезли в квартиру, расположенную в одном из домов Балашихи, где удерживали в наручниках еще три дня. За его освобождение вымогатели требовали от родственников похищенного перевода все той же суммы им на карту.

Двоих бандитов задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Мытищинское" при поддержке спецназа "Росгвардии". Заложника освободили. Выяснилось, что один из задержанных уже был ранее судим.

Татьяна Петрова рассказала, что при обыске по месту удержания похищенного полицейские обнаружили наручники, два телефона, с которых велись переговоры и переписка с родственниками потерпевшего, и автомашина, используемая при совершении преступления.

Сейчас оперативники ищут третьего соучастника похищения.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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