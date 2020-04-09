В четверг начальник Генштаба Валерий Герасимов объяснил, как в нынешних непростых условиях будет организован призыв в армию выпускников вузов, техникумов и колледжей и стоит ли ждать повестки из военкомата школьникам.

Этот вопрос сейчас очень волнует тысячи ребят и их родственников. Они опасаются, что призывников отправят на службу прямо с учебной скамьи, не дожидаясь результатов ЕГЭ и лишив мальчишек возможности поступления в институты и университеты. Проблема достигла такой остроты, что Национальный родительский комитет обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой отсрочить весенний набор молодых солдат.

Валерий Герасимов все расставил по своим местам. "Школьники, которым предстоит сдать единый государственный экзамен, а таких насчитывается около 15 тысяч из 650 тысяч , привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", - заявил начальник Генштаба.

Студентов вузов и организаций среднего профессионального образования вызовут в военкоматы и на сборные пункты после сдачи выпускных экзаменов.

Сейчас завершается изучение призывников по документам из медицинских и образовательных учреждений, а также из правоохранительных органов. Эти данные позволяют судить о здоровье ребят, уровне их образования, профессиональных и морально-деловых качествах. В военкоматы призывников не вызывают - с ними беседуют по телефону и средствам видеосвязи. Таким же образом до призывников доводят информацию о новом времени их медосвидетельствования , о порядке и сроках работы призывных комиссий. Это важно, ведь повестки многим были разосланы в марте до обострения эпидемиологической обстановки.