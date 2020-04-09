Вышел трейлер второго сезона сериала "Жизнь после смерти"

В Сети появился трейлер второго сезона трагикомедийного сериала "Жизнь после смерти" (After Life), сценаристом, режиссером и главным актером в котором является британец Рики Джервейс, широко известный как комик и в том числе по оригинальной версии ситкома "Офис".

Тони, главный персонаж "Жизни после смерти", мучительно переживает смерть своей жены, зол на всех и на вся и не видит больше смысла в жизни. Ситуация осложняется тем, что это отношение он переносит на окружающих, с типично британским цинизмом высмеивая и унижая своих коллег, докапываясь до каждого первого встречного. Как бы то ни было, жизнь продолжается: почтальон должен доставить ему письмо, сам он должен ходить на работу, собака исправно просит есть, квартиру нужно убирать. А сам мир - не без добрых людей, будь то одинокая пожилая дама в парке, давняя знакомая древнейшей профессии или известный на всю округу бездомный.

Все шесть серий второго сезона станут доступны на стриминговом сервисе Netflix 24 апреля 2020 года.