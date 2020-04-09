В эти дни подвергаются испытаниям отношения между властью и обществом. Пока что, считают эксперты, общество консолидировалось вокруг власти, но дальнейший уровень доверия к ней будет зависеть от экономических последствий эпидемии.

По данным ВЦИОМ, за пять дней, с 29 марта по 2 апреля, количество россиян, положительно оценивающих действия правительства, выросло с 52 до 63 процентов. За это же время доля тех, кто оценивал эти меры как недостаточные, снизилась с 38 до 26 процентов. Был задан и вопрос о принятых властями мерах по подготовке больниц к приему пациентов с коронавирусом. Доля тех, кто считает эти меры достаточными, увеличилась с 34 до 43 процентов. Кроме того, выросла доля положительных отзывов о работе врачей: по России - до 57 процентов, по Москве - до 61.

Изменились также оценки деятельности президента. По опросам Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), число тех, кто оценивает работу Владимира Путина на своем посту "скорее хорошо", выросло с 60 до 64 процентов. Число опрошенных, давших его работе негативную оценку, уменьшилось с 26 до 22 процентов. Число тех, кто "доверяет президенту", увеличилось с 56 до 62 процентов, а тех, кто "не доверяет", упало с 35 до 28 процентов.

Социологи отмечают также спад протестных настроений. Участвовать в акциях протеста в ближайшие месяц-два готовы 20 процентов опрошенных (до 15 марта было 27), не готовы 75 (было 67).

По мере развития кризиса меняются и настроения. Они определяются двумя основными факторами: эпидемиологической ситуацией и действиями властей. Здесь есть динамика. За три последние недели граждане в своем восприятии коронавирусной угрозы прошли путь от беспечности к тревоге. Это выглядело так.

Общество консолидировалось вокруг власти, но дальше уровень доверия к ней будет зависеть от экономических последствий эпидемии

12 марта. ФОМ. Опасаются заболеть коронавирусом 48 процентов россиян, среди которых 16 процентов респондентов опасаются сильно, а 32 - немного. Вообще не опасаются заболеть 50 процентов, затрудняются ответить 2. Кроме того, 48 процентов считают, что в СМИ и интернете опасность коронавируса преувеличивается, 10 процентов считают, что преуменьшается, 24 процента указали, что опасность заболевания оценивается объективно, затруднились ответить 18 процентов. Опрос проводился 12 марта в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

22 марта. ФОМ. За неделю с 15 по 22 марта настроения россиян резко ухудшились. Если неделей ранее 55 процентов респондентов говорили, что среди их родных, друзей, коллег преобладает спокойное настроение, то сейчас таковых лишь 44 процента. Доля же тех, кто сообщает о тревожном настроении, выросла с 39 до 50 процентов. В результате впервые за долгое время тревожные настроения существенно преобладают над спокойными. О том, что именно вызвало рост тревожных настроений, можно судить, например, по ответам на вопросы о динамике цен. Так, доля россиян, которые считают, что цены на основные продукты, товары и услуги "будут расти быстрее, чем раньше", взлетела за последний месяц сразу на 27 процентных пунктов - с 23 до 50 процентов. На вопрос, приходилось ли им за последний месяц слышать от окружающих критические замечания в адрес властей, положительно ответили 58 процентов респондентов против 51 двумя неделями ранее.

31 марта. Сайт стопкоронавирус.рф. Каждый пятый житель России признался, что испытывает сильную тревогу из-за обстановки, связанной с новой инфекцией. При этом более половины населения переживают не сильно. В целом от 50 до 60 процентов респондентов признались, что немного встревожены текущим положением дел. При этом примерно каждый пятый отметил, что происходящее никак не повлияло на его настроение и мироощущение. В то же время около 20 процентов испытывают сильную тревогу из-за ситуации с коронавирусом и дальнейшими перспективами. И лишь небольшая часть опрошенных (2-6 процентов) находятся в настоящей панике. Опрос проводился с 30 по 31 марта. В Telegram-канале проголосовали более 9 тыс. человек, в Viber - более 477 тыс. и в социальной сети "ВКонтакте" - 15 тыс.

6 апреля. Центр стратегических разработок (ЦСР). В боязни "подцепить" инфекцию признались 60 процентов опрошенных, при этом большинство из них - женщины, студенты и безработные. 90 процентов готовы соблюдать карантин. Эксперты полагают, что граждане склонны к ряду заблуждений, например о том, что коронавирус якобы погибает при температуре выше 26 градусов, или о том, что инфекция представляет наибольшую опасность для детей. Правила поведения при наличии симптомов COVID-19 знают лишь 68 процентов россиян. Тем не менее большинство (64 процента) смотрят на ситуацию с оптимизмом и верят, что вскоре все изменится к лучшему.

Тревожность не синоним паники. Тревожность нужна как свидетельство адекватной оценки происходящего и обществом, и властью

Ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман отмечает: "В ситуации с коронавирусом экономика вторична: рост цен и курс рубля среди важных событий недели называют лишь 4 процента россиян". Гораздо больше их тревожит эпидемиологическая ситуация, считает эксперт: "Чем выше у людей образование, тем выше тревожность. Примерно равные доли населения получают информацию из традиционных СМИ и из интернета, но у тех, кто ее получает из интернета, уровень тревожности выше".

Тревожность не синоним паники. При столкновении с глобальной угрозой тревожность не вредна. Более того, она необходима как свидетельство адекватной оценки происходящего и обществом, и властью.