Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 апреля 2020 года № 53-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов





Утверждено постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 апреля 2020 года № 53-ПГ





Изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Ввести с 16 марта 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности) и определить комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Обязать лиц, проживающих (пребывающих), находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по 30 апреля 2020 года включительно, обеспечить режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация (выполнение, предоставление) которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции, предусмотренный настоящим пунктом, не распространяется на:

1) работодателей и их работников, определенных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, работников органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, работников подведомственных государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, организаций (предприятий), обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений;

3) муниципальных служащих в Ямало-Ненецком автономном округе, работников органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, работников подведомственных муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, организаций (предприятий), обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений;

4) добровольцев (волонтеров);

5) нотариусов, осуществляющих совершение нотариальных действий неотложного характера по предварительной записи, в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящего постановления.

4. Обязать соблюдать по 30 апреля 2020 года включительно режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания) лицам в возрасте 65 лет и старше, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

5. Обязать лиц, посещавших после 01 марта 2020 года территории зарубежных государств:

5.1. сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию, организованную на базе государственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", по номеру телефона 8-800-200-01-15 или по номерам телефонов 8-800-100-03-12, 8 (34922) 4-02-59;

5.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

5.3. соблюдать постановления, предостережения, предложения и рекомендации должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу о нахождении в режиме изоляции на дому.

6. Обязать:

6.1. лиц соблюдать дистанцию до других лиц не менее полутора метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси);

6.2. органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, чья деятельность связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе служащими и работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и специального режима пропуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), салонах транспортных средств.

7. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации, помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия.

8. Рекомендовать лицам, проживающим (пребывающим), находящимся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, отказаться от поездок за рубеж и выезда за пределы территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

9. Временно приостановить по 30 апреля 2020 года включительно:

9.1. проведение досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, рекламных и подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

9.2. работу ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных центров, досуговых заведений и объектов спорта;

9.3. работу ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также дистанционной доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций или обеспечение питания в гостиницах, аэропортах и железнодорожных вокзалах;

9.4. работу объектов розничной торговли и бытовых услуг, за исключением:

9.4.1. аптек и аптечных пунктов;

9.4.2. специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

9.4.3. торговых объектов, осуществляющих реализацию:

- продовольственных товаров в городах Ямало-Ненецкого автономного округа;

- бензина автомобильного, дизельного топлива, сжиженного природного газа;

- продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации, в сельских поселениях, поселках городского типа в Ямало-Ненецком автономном округе (без приостановки торговой деятельности по реализации смежных групп товаров, представленных в ассортименте);

9.4.4. продажи товаров дистанционным способом, включая непродовольственные товары первой необходимости, включенные в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации, без очного посещения гражданами территории торгового объекта (через пункты выдачи товара) либо на условиях доставки;

9.4.5. организаций по бытовому обслуживанию, оказывающих:

- услуги по пошиву средств индивидуальной защиты (защитных масок, бахил, халатов и других);

- ритуальные услуги;

- услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых помещений;

9.5. работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

9.6. предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях, занимаемых государственными органами Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными учреждениями в Ямало-Ненецком автономном округе, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан в соответствии с установленным режимом работы указанных учреждений. При этом государственные, муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде в соответствии с установленным режимом работы указанных учреждений;

9.7. посещение воспитанниками и обучающимися образовательных организаций таких организаций.

10. Временно ограничить до 30 апреля 2020 года включительно:

10.1. перевозку пассажиров воздушным транспортом (вертолетами) между населенными пунктами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за исключением случаев:

10.1.1. предусмотренных федеральным законодательством;

10.1.2. письменного согласования глав муниципальных образований, с территории которых планируется вылет и на территорию которых планируется посадка воздушного судна соответственно;

10.2. выезд самоходных машин за пределы территории населенных пунктов (муниципальных образований), за исключением случаев:

10.2.1. предусмотренных федеральным законодательством;

10.2.2. предусмотренных муниципальными правовыми актами.

11. Временно приостановить государственную регистрацию заключения брака, обеспечив изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, на новые даты после 01 июня 2020 года.

В исключительных случаях при наличии особых обстоятельств и невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака производить государственную регистрацию заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Ямало-Ненецкого автономного округа.

12. Запретить курение кальянов в помещениях ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания и в иных общественных местах.

13. Работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

13.1. обеспечить принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

13.1.1. не подлежащих переводу на удаленный (дистанционный) режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении технологических и иных процессов, необходимых для функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

13.1.2. подлежащих переводу на удаленный (дистанционный) режим работы;

13.1.3. в отношении которых установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

13.2. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой в соответствии с федеральным законодательством;

13.3. обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

13.4. осуществлять качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и тому подобное) во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа;

13.5. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

13.6. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

13.7. рекомендовать продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и длительность междувахтового отпуска работников, находящихся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа;

13.8. обеспечить обследование прибывающих на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и незамедлительное представление результатов обследования в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - оперативный штаб) с учетом требований федерального законодательства;

13.9. не допускать увольнения работников по инициативе работодателя, принудительного направления в отпуск без сохранения заработной платы в период самоизоляции работников, перевода работников на дистанционный режим работы без оформления соответствующих документов по причинам, связанным с неблагополучной ситуацией, обусловленной угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством;

13.10. обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, дистанционный режим работы, позволяющий избежать скопления работников в помещениях, занимаемых организацией;

13.11. обеспечить регистрацию в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" путем создания личного кабинета, внесение и актуализацию по мере необходимости на постоянной основе сведений о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по форме, размещенной на указанном ресурсе;

13.12. приоритетно использовать средства дистанционного взаимодействия;

13.13. при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера лиц в возрасте от 60 до 64 лет включительно при наличии возможности обеспечить их отстранение от работы путем перевода на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей;

13.14. рекомендовать принять в отношении прибывающих на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа работников решения:

13.14.1. о переводе на удаленный (дистанционный) режим работы на срок не менее 14 календарных дней c даты прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа;

13.14.2. о предоставлении ежегодного очередного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней c даты прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа.

14. Рекомендовать юридическим лицам вне зависимости от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, правообладателям торговых объектов (территорий), а также осуществляющим перевозку железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществлять регулярную дезинфекцию, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для антисептической обработки, для обеззараживания воздуха.

15. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, деятельность по управлению многоквартирными домами соответственно, обеспечить:

15.1. регулярную дополнительную санитарную обработку помещений общего пользования в многоквартирных домах;

15.2. реализацию комплексных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной (COVID-19).

16. Рекомендовать операторам связи, оказывающим услуги на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечить бесперебойную работу объектов, осуществляющих услуги в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, предоставление услуг мобильной и фиксированной телефонной связи и предоставление абонентам старше 60 лет услуг связи при отсутствии средств на лицевом счёте абонента.

17. Государственным гражданским служащим Ямало-Ненецкого автономного округа, работникам государственных учреждений и предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа на период действия режима повышенной готовности в обязательном порядке информировать представителя нанимателя (работодателя):

17.1. о всех случаях выезда за рубеж, начиная с 01 марта 2020 года;

17.2. о намерении выезда за рубеж.

18. Руководителям центральных исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителям учреждений и предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа:

18.1. незамедлительно письменно информировать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19) о каждом случае, указанном в пункте 17 настоящего постановления;

18.2. приоритетно использовать средства дистанционного взаимодействия между органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе и организациями всех форм собственности при реализации своих полномочий.

19. Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:

19.1. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, для лиц, указанных в подпункте 5.2 пункта 5, пункте 7 настоящего постановления, в соответствии с федеральным законодательством;

19.2. организовать работу медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, по приоритетному оказанию медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактировавшим с ними лицам и пациентам старше 60 лет с привлечением дополнительной численности медицинских работников;

19.3. обеспечить готовность медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

19.4. предусмотреть и обеспечить за счет средств окружного бюджета выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

19.5. обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

19.6. обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

20. Департаменту по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа отменить:

20.1. посещение физкультурно-спортивных организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

20.2. участие спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за его пределами, а также за рубежом.

21. Департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа:

21.1. организовать принятие в установленном порядке решения о переносе каникул обучающихся в образовательных организациях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 18 марта 2020 года;

21.2. совместно с образовательными организациями всех форм собственности и органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе обеспечить приостановление посещения воспитанниками и обучающимися таких организаций с одновременной организацией в образовательных организациях реализации образовательных программ посредством использования дистанционных образовательных технологий (при наличии такой возможности);

21.3. организовать обеспечение наборами продуктов питания обучающихся в подведомственных образовательных организациях среднего профессионального образования (которые обеспечивались питанием в период обучения в образовательной организации) в период реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

21.4. ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19), в организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся, в том числе детей;

21.5. организовать работу государственных профессиональных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации образовательных программ в режиме нахождения студентов и педагогов в домашних условиях самоизоляции с 06 по 30 апреля 2020 года;

21.6. обеспечить с 06 по 30 апреля 2020 года освоение образовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством просвещения Российской Федерации и (или) Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, с использованием дистанционных технологий, электронных и иных форм работы;

21.7. довести во взаимодействии с органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе до сведения образовательных организаций иных форм их собственности рекомендации органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий.

22. Департаменту финансов Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить первоочередное санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств по расходам окружного бюджета, осуществляемым при реализации мер по предупреждению распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

23. Департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа:

23.1. разработать и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе в условиях ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

23.2. совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (по согласованию), департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

24. Департаменту молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа отменить выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа, до 30 апреля 2020 года включительно.

25. Департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа:

25.1. исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за её пределы;

25.2. ограничить посещение учреждений культуры, в отношении которых департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечив предоставление доступа к электронным ресурсам указанных учреждений в режиме удаленного доступа;

25.3. приостановить занятия в клубных формированиях, коллективах самодеятельного искусства, а также посещение кинозалов в культурно-досуговых учреждениях;

25.4. оказать содействие органам местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе по организации реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств с применением дистанционных образовательных технологий в детских школах искусств;

25.5. довести во взаимодействии с органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе до сведения учреждений культуры и образовательных организаций дополнительного образования информацию об ограничении посещений учреждений культуры, отмене мероприятий, проводимых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и выездов творческих коллективов, а также обучающихся детских школ искусств по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за её пределы.

26. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с органами социальной защиты населения муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:

26.1. временно приостановить прием от граждан документов и сведений, которые представляются в орган социальной защиты населения получателями региональных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи самостоятельно для продления выплат и не могут быть запрошены в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, подведомственных этим органам. Органам социальной защиты населения продлевать выплату ранее назначенных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи на срок не более чем до 30 сентября 2020 года без подтверждающих документов и сведений;

26.2. максимально ограничить посещение гражданами органа социальной защиты населения, одновременно обеспечив телефонное консультирование граждан по вопросам предоставления государственных услуг в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (с перерывом на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут);

26.3. обеспечить информирование граждан о временном механизме продления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также о возможности получения государственных услуг путем электронной подачи документов с помощью федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или направления почтовой корреспонденции;

26.4. в случае подачи заявления на получение государственной услуги с помощью федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" региональные меры социальной поддержки и государственную социальную помощь назначать на срок не более чем до 30 сентября 2020 года на основании копий документов, направленных гражданами на электронную почту органа социальной защиты населения или помещенных в специальный почтовый ящик, установленный в органе социальной защиты населения. (Заверять копии документов в установленном законодательством порядке в данном случае не требуется. Гражданам, которым меры социальной поддержки и государственная социальная помощь назначены в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, необходимо после 01 октября 2020 года в течение трех месяцев представить в орган социальной защиты населения подлинники документов и сведений, представленных в копиях.).

26-1. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченным организациям социального обслуживания продлевать срок действия решений о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составленных индивидуальных программах предоставления социальных услуг на срок не более чем до 30 сентября 2020 года без подтверждающих документов и сведений.

27. Службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, пропускного режима, предусмотренных настоящим постановлением, а в случае выявления фактов их нарушения принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством.

28. Департаменту информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить рассылку информационных сообщений о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на телефоны спутниковой связи, находящиеся у лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - лица, ведущие традиционный образ жизни).

29. Органам управления и силам территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнить мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794.

30. Государственному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг":

30.1. до 22 марта 2020 года обеспечить бесперебойный, круглосуточный приём звонков (обращений) от населения, связанных с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), посредством телефона горячей линии 8-800-200-01-15;

30.2. обеспечить информирование граждан о введенных ограничениях и мерах в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи сообщений согласно предоставленным уполномоченными оперативным штабом органами номерам телефонов граждан.

31. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу организовать:

31.1. проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19);

31.2. информирование населения Ямало-Ненецкого автономного округа о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) через средства массовой информации.

32. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу, органам местного самоуправления в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции (COVID-19).

33. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и департаментом экономики Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

34. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:

34.1. обеспечить в пределах своих полномочий выполнение настоящего постановления;

34.2. принять меры по предупреждению распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19), аналогичные мерам, предусмотренным настоящим постановлением (в том числе дополнительные);

34.3. организовать обеспечение наборами продуктов питания обучающихся муниципальных образовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе (которые обеспечивались питанием в период обучения в образовательной организации) в период реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

34.4. организовать работу муниципальных образовательных организаций по реализации образовательных программ в режиме нахождения детей и педагогов в домашних условиях самоизоляции с 06 по 30 апреля 2020 года;

34.5. обеспечить с 06 по 30 апреля 2020 года освоение образовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством просвещения Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, с использованием дистанционных технологий, электронных и иных форм работы;

34.6. во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу, службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа (по компетенции):

34.6.1. обеспечить создание контрольно-пропускных пунктов (постов) и установку заслонов для блокировки въездов и выездов с территории соответствующих муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и круглосуточный режим их работы;

34.6.2. обеспечить установку и работоспособность соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах размещения контрольно-пропускных пунктов (постов);

34.6.3. обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, пропускного режима, предусмотренных настоящим постановлением, а в случае выявления фактов их нарушения принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством;

34.7. обеспечить информирование лиц, ведущих традиционный образ жизни, о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимости ограничить посещение населенных пунктов без крайней необходимости посредством рассылки СМС-сообщений по сети подвижной радиотелефонной связи, размещения информации в популярных мессенджерах (сервисах мгновенных сообщений) в сети Интернет, через руководителей сельскохозяйственных предприятий, общин, руководителей, собственников факторий;

34.8. определить телефоны "горячей линии" для обращения лиц, ведущих традиционный образ жизни;

34.9. обеспечить соблюдение мер профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выдаче товарно-материальных средств регионального стандарта минимальной материальной обеспеченности лицам, ведущим традиционный образ жизни; при необходимости организовать выдачу товарно-материальных средств по предварительной записи;

34.10. в целях минимизации посещения лицами, ведущими традиционный образ жизни, населенных пунктов организовать доставку продуктов и товаров первой необходимости на фактории;

34.11. письменно ежедневно информировать оперативный штаб о принимаемых в рамках настоящего постановления мерах;

34.12. обеспечить продление срока действия ранее проданных проездных билетов в городском общественном транспорте на более поздние даты с учётом сроков ограничений, введенных настоящим постановлением.

35. Перевести оперативный штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

36. Руководителю оперативного штаба ежедневно, к 15 часам 00 минутам, представлять Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа доклад о ситуации, связанной с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о количестве заболевших в случае выявления заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).".











