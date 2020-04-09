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Рубрика: В мире

За неделю заявки на пособие по безработице подали 6,6 млн американцев

Текст: Андрей Васильев
Еще 6,6 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, по данным министерства труда США. Американцы продолжают страдать от весьма чувствительной потери рабочих мест, нехватки кадров и сокращения рабочих часов во время пандемии коронавируса.
Фото: EPA-EFE/JASON SZENES Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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В целом за последние три недели около 16,8 миллиона американцев, составляющих около 10 процентов рабочей силы США, обратились за помощью в виде пособий по безработице. При этом примерно 7,5 миллиона сотрудников уже получили пособие. На рассмотрение просьбы заявителя в среднем уходит от 7 до 10 дней. Как отмечает CNN, это второе по величине число первичных обращений за пособием по безработице в истории, с тех пор как министерство труда начало отслеживать статистические данные в 1967 году. Отметим, что процесс потери рабочих мест во время Великой рецессии в конце 2000-х годов происходил гораздо медленнее: 8,6 миллиона американцев лишились работы за два года кризиса.

Фото: Getty Images via AFP
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По оценкам аналитиков, потери рабочих мест продолжатся, а уровень безработицы достигнет двузначного числа в ближайшие месяцы, по сравнению с 4,4% в марте. Экономисты Банка Америки прогнозируют, что работодатели сократят от 16 до 20 миллионов рабочих мест в стране, а уровень безработицы выйдет на пик в 15,6% в период с конца апреля до июня. Если это произойдет, то, как отмечают аналитики, потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к уровню безработицы, который был до начала пандемии.

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